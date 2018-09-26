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Правительство одобрило двухэтапное повышение тарифов на коммунальные услуги

Правительство одобрило двухэтапное повышение тарифов на коммунальные услуги

В общей сложности, стоимость «коммуналки» в 2019 году вырастет больше, чем на четыре процента.

Несмотря на протест антимонопольной службы, Минэкономразвития не стало отказываться от идеи двухэтапного повышения тарифов на ЖКУ в 2019 году. Более того, эту инициативу одобрил федеральный кабмин. Об этом пишет «РБК», ссылаясь на главу министерства Максима Орешкина.

Чиновники аргументировали своё решение слишком большой нагрузкой на коммунальные организации – в 2019 году, после повышения НДС, их расходы вырастут на 16 млрд рублей.

С 1 января «коммуналка» увеличится на 1,7%, а с 1 июля – ещё на 2,4%. Ранее другую схему повышения тарифов предлагало Минэнерго – на 1,7 в январе и на 4% в июле.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:25 −8
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