Погода в Туле 26 сентября: ветер и первые заморозки

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется переменная облачность. Осадков не предвидится.

Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от 0 до +5 градусов, местами до -2, днём – от +8 до +13.

Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.