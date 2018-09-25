Погода в Туле 26 сентября: ветер и первые заморозки
Синоптики обещают отсутствие осадков и пониженное давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется переменная облачность. Осадков не предвидится.
Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от 0 до +5 градусов, местами до -2, днём – от +8 до +13.
Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.
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