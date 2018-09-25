Осенние выборы-2018 показали проблемы в партийном строительстве

Прошедший 23 сентября второй тур губернаторских выборов в регионах оказался провальным для действующих губернаторов-единороссов и победным для ЛДПР.

Результаты выборов в Хабаровском крае и Владимирской области, прошедшие 23 сентября 2018 года, многие политологи называют неожиданными.

Мы попросили прокомментировать их Александра Балберова, депутата Тульской областной Думы 6-го созыва, руководителя фракции ЛДПР:

- Я сторонник назначения губернаторов. Потому что считаю, за губернатора, которого назначает президент страны, он берет ответственность на себя. Иначе размывается понятие «вертикаль власти». Мы выбираем Президента, главнокомандующего России. Мы ему доверяем власть в стране, а значит, он имеет полное право назначить высшее должностное лицо региона. А вот депутатский корпус надо избирать, потому что депутаты – это посланники народа.

9 сентября 2018 года выборы в четырех регионах страны показали: люди, как бы поддержанные Президентом, избранные в своё время на должности, не смогли пройти первый тур выборов. Народ их не поддержал. Считаю, губернаторы-кандидаты, которые не победили в первом туре, полностью дискредитировали себя и свою партию. У нас зачастую как бывает? Чиновник работает от выборов до выборов. 4,5 года он ничего не делает для народа, а за полгода до новых выборов начинает фасады красить и дороги ремонтировать. Губернатор Владимирской области — классический пример того, как глава входит в регион на волне надежд, но через некоторое время люди понимают, что в их жизни ничего не меняется.

Во Владимирской области и Хабаровском крае во втором туре победили мои однопартийцы. Да с каким результатом - 70%! 57%! Эти цифры доказывают востребованность новых лиц, новых партий. Некоторые политологи утверждают, что это протестное голосование, то есть голосование против партии власти. Очень может быть. Но тогда как объяснить, что именно ЛДПР в этих регионах вышла во второй тур, а не другие партии?!

С Александром Балберовым можно поспорить. А можно признать, что действительно, коммунисты, по крайней мере, тульские, сидят тихо. Проводят немногочисленные митинги против изменений в пенсионном законодательстве и не стремятся использовать возможность стать реальным оппонентом власти.

Что касается «Единой России», то партия намерена провести работу над ошибками по следам прошедших в российских регионах выборов и принять ряд кадровых решений.

Об этом во время заседания генерального совета партии 25 сентября сообщил его секретарь Андрей Турчак.

По словам Турчака, первая проблема, которую выявили прошедшие выборы, — недоработка штабов партии в том, что касается коммуникаций с избирателями.

- Обилие пропагандистских материалов не работает, работает прямой контакт с избирателями, - указал Турчак.

Еще одна проблема — «недостаточная разъяснительная работа по изменению пенсионного законодательства среди населения».

По словам Турчака, выяснилось, что существуют проблемы и с социсследованиями перед выборами.

- Наши региональные штабы зачастую проводили исследования нерегулярно, некачественно или не проводили вообще, полагаясь на собственное понимание ситуации, - сказал Турчак.

Все эти просчеты, озвученные Андреем Турчаком, как кальку можно наложить на тульское региональное отделение ЕР, секретарем которого является Николай Воробьев.

Если проанализировать активность тульских единороссов по официальному сайту отделения, то в сентябре партийцы активно поздравляли (большей частью через СМИ) туляков с различными праздниками, благо их в сентябре великое множество – от Дня знаний и Дня города до праздника деревни Барыбинка.

А вот разъяснять своим избирателям тонкости изменения пенсионного законодательства у тульских единороссов времени и желания не было. В сентябре, судя по отчетам на сайте, не было ни одного мероприятия для сторонников партии или непартийных туляков, посвященного этой важной теме.

Расширенное заседание Регионального политсовета «Единой России», которое провел секретарь регионального отделения партии Николай Воробьев, не в счет – это же «междусобойчик», а не работа с электоратом.

Как неофициально сказал один из местных партийных деятелей, тема тяжелая, лучше не трогать вообще.

Сентябрьские выборы в других регионах показали: принцип – а вдруг само рассосется – не работает.

- Закономерность простая: на территориях с большим количеством встреч наших кандидатов с жителями результат оказался высоким. И, наоборот, - там, где количество встреч было минимальным, результат неудовлетворительный, - заявил Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета партии. И пообещал ввести системный мониторинг встреч депутатов всех уровней с избирателями. А еще добавил, что

партия проведет аудит состояния первичной партийной сети в региональных отделениях, «которым предстоят выборы в следующем цикле».

Тульская область в такой цикл как раз попадает – в следующем году нас ждут выборы в Тульскую областную думу.