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История смерти учительницы: о тульской мумии сняли фильм
Фото "Московский комсомолец".

История смерти учительницы: о тульской мумии сняли фильм

Подробнее – в нашей статье.

Режиссер Валерий Отставных, уроженец Тулы, снял документальный фильм о шокирующей истории, которая случилась десять лет назад в Щекино. В 2008 году в собственной квартире был обнаружен мумифицированный труп пенсионерки. Выяснилось, что покойница пролежала там 13 лет.

— История про мумифицированную пенсионерку не имеет срока давности, — рассказал режиссер в интервью «Московскому комсомольцу». — Я сам живу в городе Щекино. Дом, где обнаружили мумию, — в трех остановках от меня. Может, потому что события развивались в непосредственной близости, меня не отпускало чувство вины за случившееся? Потому я и решил снять кино про женщину, о которой все забыли.

На сбор материала ушло несколько лет. Документалист хотел воссоздать историю жизни погибшей пенсионерки, найти ее могилу и узнать, почему же за 13 лет соцработники, участковые не задались вопросом: «Куда пропал человек?»

 

Вот, что в 2008 году об этом писала «Слобода»:

СКЛЕП В ХРУЩЕВКЕ

Найти труп жительницы Щекино Валентины Абрамовой удалось случайно. В марте коммунальщики затеяли ремонт износившегося стояка в квартирах дома № 16 по ул. Юбилейной, что в пос. Станционный. Камнем преткновения для бригады ремонтников стала квартира на втором этаже. По документам здесь проживала некая пенсионерка Абрамова, но квартира выглядела заброшенной. Входная дверь заросла паутиной и пылью: было видно, что ее не открывали уже много лет. Соседи ничего вразумительного о жильцах загадочной квартиры рассказать не смогли. «Давным-давно там жила какая-то женщина, но она уехала лет десять назад, да и уже вряд ли жива сейчас», — в один голос твердили жители подъезда.

25 марта работники ЖЭУ вызвали милиционеров и в их присутствии вскрыли квартиру. Стражей порядка сразу насторожило то, что дверь была закрыта на два замка и цепочку: изнутри! В единственной комнате жилища вошедшие стали свидетелями страшной картины: на диване лежал труп женщины, больше похожий на мумию. Рядом с диваном стоял стул с кружкой, пожелтевшими от времени бумагами и карандашом. Рядом на полу валялась охапка газет и журналов, датированных серединой 90-х годов.
Именно по газетам сыщики и установили ориентировочную дату смерти Абрамовой. Самые поздние номера были датированы 1994 г. Позже следователи выяснили, что в последний раз пенсию Абрамова получила в июне 1995 г. После этого все следы женщины оборвались.

БЕЗ ВЕСТИ УМЕРШАЯ

О самой Валентине известно немного: близких родственников у нее не было, а дальних пока так и не разыскали. Пенсионерка, которой на предполагаемый момент смерти было 68 лет, родом из Брянской области, в Щекино переехала в первой половине 90-х, получила квартиру на ул. Юбилейной. Женщина страдала психическим заболеванием, имела инвалидность и часто подолгу лечилась в психбольнице в Петелино. Возможно, именно болезнь сыграла злую шутку — когда Валентина Павловна вдруг исчезла, соседи посчитали, что она снова попала в больницу.

— Мы в шоке от того, что все эти годы жили по соседству с мертвецом, — рассказывала «Слободе» жительница соседней квартиры. — Соседка не прожила в нашем доме и двух лет. Она редко выходила из дома, ни с кем не общалась, в гости к ней тоже никто не ходил. Но мы знали, что у нее есть племянник, и пытались его разыскать — выяснить судьбу бабушки, но не смогли.

Часто о смерти людей по характерному трупному запаху первыми узнают соседи погибших. Но жители квартир, расположенных на одной площадке с жилищем Валентины Абрамовой, ничего такого не припомнили. Единственное, что вспомнил кое-кто из соседей: одно время с балкона Валентины Павловны летели «какие-то необычные, крупные мухи». Но и на это никто внимания не обратил: пенсионерка часто оставляла мусорное ведро на балконе.

Но в данном случае бдительность могли и должны были проявить не только соседи.

— Сейчас мы проводим проверку по факту обнаружения трупа женщины, но в возбуждении уголовного дела, вероятно, будет отказано, — говорила тогда Татьяна Аленчева, руководитель Щекинского Следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ. — Основная версия следствия на данный момент — пенсионерка умерла своей смертью. Вряд ли кто-то будет привлечен к ответственности и за то, что о смерти женщины стало известно только сейчас. Здесь речь идет, скорее, о моральной стороне дела. Работники Пенсионного фонда закрыли счет пенсионерки, не выяснив, что с ней случилось. Официальных документов о том, что она умерла или, к примеру, уехала на другое место жительства, там не было. По официальной формулировке, пенсионный счет Валентины Абрамовой был закрыт из-за того, что она «длительное время не приходила получать пенсию».

Следователи считают, что поинтересоваться судьбой хронически больной одинокой пенсионерки, внезапно исчезнувшей неизвестно куда, могли и работники ЖКХ, которым она задолжала за коммунальные услуги 42 тысячи рублей, и социальные работники, и участковый.

сегодня, в 17:10 0
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