В Туле на улице Плеханова ограничат движение транспорта
Такие меры – временные.
26 сентября с 10.00 до 15.00 в Туле на улице Плеханова движение трамваев будет осуществляться по измененной схеме. Это связано с ремонтом дорожного покрытия.
Схема движения городского пассажирского транспорта по трамвайным маршрутам:
|
№ маршрута
|
Наименование маршрута
|
Схема движения маршрута
|
7
|
Щегловская засека – ст. Металлург
|
Депо - ул. Металлургов - ст. Металлург
|
9
|
ст. Металлург - Московский вокзал
|
Депо - ул. Металлургов - ст. Металлург
|
10
|
ст. Металлург - Кондитерская фабрика
|
ул. Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе
|
13
|
ст. Металлург – Красный Перекоп – пос. Менделеевский
|
ул. Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - Перекопский переулок - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - пр-т Ленина