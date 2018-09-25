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В Туле на улице Плеханова ограничат движение транспорта

В Туле на улице Плеханова ограничат движение транспорта

Такие меры – временные.

26 сентября с 10.00 до 15.00 в Туле на улице Плеханова движение трамваев будет осуществляться по измененной схеме. Это связано с ремонтом дорожного покрытия.

Схема движения городского пассажирского транспорта по трамвайным маршрутам:

№ маршрута

Наименование маршрута

Схема движения маршрута

7

Щегловская засека – ст. Металлург

Депо - ул. Металлургов - ст. Металлург

9

ст. Металлург - Московский вокзал

Депо - ул. Металлургов - ст. Металлург

10

ст. Металлург - Кондитерская фабрика

ул. Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

13

ст. Металлург – Красный Перекоп – пос. Менделеевский

ул. Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - Перекопский переулок - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - пр-т Ленина

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:07 +1
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