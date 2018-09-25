Куда звонить тулякам по вопросам начала отопительного сезона
Публикуем номера телефонов.
Телефоны горячих линий тульских управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций:
|
Территориальный округ
|
Номера телефонов
|
Время работы
|
Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы
|
1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37
|
круглосуточно
|
АДДС ЗАО
«Тулатеплосеть»
|
(4872) 42-59-21, 42-53-23
|
круглосуточно
|
ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»
|
(4872) 56-54-54
|
круглосуточно
|
Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»
|
(4872) 42-53-26, 42-53-34
|
круглосуточно
Управляющие компании:
|
ООО «УК 21 Век»
|
52-40-13, 52-41-13
|
ООО «УК-Альянс»
|
71-76-33
|
ООО «Апрель-Менеджмент»
|
73-01-08
|
ООО УК «Аврора»
|
71-63-30
|
ООО УК «Арсенал»
|
38-55-82
|
ООО «АСТЕК»
|
25-01-72
|
ООО УК «АСС-Техник»
|
8-952-015-70-80
|
ООО «УК «Ваш Дом»
|
52-53-63, 8-967-431-68-50
|
ООО «УК «Ваш Дом 2»
|
23-10-64, 71-65-73
|
ООО «Велиград»
|
8-910-940-77-14
|
ООО «Вега»
|
71-78-59, 8-961-147-02-93
|
ООО УК «Вертикаль»
|
77-03-72
|
ООО «Внешстрой-Коммунсервис»
|
40-55-80, 8-915-787-57-74
|
ООО «УК ВОСХОД»
|
77-03-72
|
ООО УК «Горизонт»
|
52-02-53, 52-52-63
|
ООО «ЖКХ-Гарант»
|
8-910-588-91-93
|
ООО «Движение»
|
72-03-50
|
ООО «УК Домовой»
|
79-07-34, 8-920-791-71-00
|
ООО УК Домсервис»
|
52-12-51
|
ООО УК «Домофон»
|
79-04-51,41-24-51
|
ООО УК «Единая Тула»
|
52-40-17
|
ООО «ЖУК»
|
43-86-69
|
ООО «Жилсервис»
|
8-950-921-98-74,
8-905-624-28-39
|
ООО «Жилцентр»
|
25-00-25
|
ООО «Жилцентр» ИНН 4027131978
|
25-00-25
|
ООО «Жилкомцентр»
|
25-00-25
|
ООО УК «Жилхоз» Советского р-на г. Тула
|
56-47-33
|
ООО «Жилищно-строительная компания»
|
21-20-65, 8-910-940-12-73
|
ООО «УК Жилкомхоз»
|
8-920-76-000-71
|
ООО «Жилищно-санитарное обслуживание»
|
71-71-63
|
ООО УК «Зеленградъ»
|
73-01-08
|
ООО УК «Инверсия +»
|
8-953-960-29-01
|
ООО «Индустрия Сервиса»
|
8-963-934-01-03
|
ООО УК «Индустрия сервиса»
|
8-963-934-01-03
|
ООО «ИнженерПро»
|
72-53-27
|
ООО "Инженер Про Центр"
|
72-53-27
|
ООО «Квартал»
|
8-910-940-83-44
|
ООО «Косогорское ЖКХ»
|
8-960-616-19-14
|
ООО «Косогорец»
|
58-74-01
|
ООО «Кировский» г. Тула
|
8-920-275-67-69
|
ООО «УК г. Тулы Комсервис»
|
8-920-279-80-90
|
ООО «УК Комфорт»
|
52-00-07
|
ООО «Комфортсервис»
|
8-999-782-64-56
|
ООО УК «Левобережный»
|
71-46-39,8-920-788-97-71
|
ООО УК «Любимое Заречье»
|
77-03-72
|
ООО «УК Лидер»
|
79-07-34, 8-920-791-71-00
|
ООО УК «Лучший дом»
|
77-32-51; 8-953-428-59-58
|
ООО «УК Мясново»
|
58-22-50
|
ООО УК «МегаПолис»
|
38-56-46
|
ООО «Мастер Дом»
|
52-52-15, 77-03-72
|
ООО «УК Мастер-Сервис»
|
58-74-76
|
ООО УК «Наш Дом»
|
71-11-97, 8-967-431-68-50
|
ООО "Новая УК"
|
72-36-01, 8-930-790-27-27
|
ООО УК «Новострой»
|
8-902-696-22-20
|
ООО «НОВОСТРОЙ-71»
|
52-55-11
|
ООО «Новый город»
|
52-52-22, 52-40-20
|
ООО «УК «Нега»
|
8-920-279-80-90
|
ООО "УО"НКП"
|
52-48-90
|
ООО УК «Новый квартал»
|
8-961-263-56-64
|
ООО УК «ОМД»
|
8-910-940-75-57
|
ООО УК «Орион»
|
77-03-72
|
ООО «Оружейная столица»
|
52-52-72
|
ООО «Управляющая компания «Платоновский лес»
|
70-10-74
|
ООО «Плехановская УК»
|
8-953-422-03-93
|
ООО УК «ПроСпект»
|
35-05-90
|
ООО «Развитие Сервис»
|
8-903-840-49-37,
8-961-148-13-66
|
ООО «РСК-71»
|
38-51-24,8-903-840-51-24
|
ООО «УК Ремстройстройсервис»
|
52-52-80
|
ОАО фирма «РЭМС»
|
40-88-53, 40-22-22
|
ООО «Согласие»
|
52-52-80
|
ООО «Славянка»
|
70-05-64, 56-54-54
|
ООО"УК Северная Мыза"
|
8- 950-901-11-42
|
ООО «СтройМАКС»
|
52-00-07
|
ООО УК «Стройуслугасервис»
|
52-63-43
|
ООО «СпецСтрой»
|
71-46-35, 8-950-906-88-61
|
ООО «Тауэр»
|
8-920-270-91-00
|
ООО «Управляющая компания «Тулица»
|
70-10-74
|
ООО «ТРИС»
|
8-920-279-80-90
|
ООО «Тулжилхоз»
|
8-950-922-24-14
|
ООО УК «ТОКТО»
|
71-71-92
|
ООО «ЖЭК-Тульский дом»
|
55-15-54, 8-962-274-85-85
|
ООО УК «Тульское УЖКХ»
|
52-52-15, 77-03-72
|
ООО «ТГУК»
|
75-34-02, 71-78-80
|
ООО «УК Тульский двор»
|
58-89-41
|
ООО «Туларегионстрой»
|
56-54-54
|
ООО «Управдом»
|
73-02-80
|
ООО «УКС г. Тулы»
|
55-15-54, 8-962-274-85-85
|
ООО «Уют Дом»
|
52-00-07, 53-52-72
|
ООО «Уютный Дом»
|
56-54-54
|
ООО УК «Управ-Сити»
|
58-07-78
|
ООО УК «Формула»
|
8-920-279-80-90
|
ООО УК «Чистый город»
|
70-17-29, 70-29-60
|
ООО «Эталон»
|
8-953-194-77-87
|
ООО «Этажи»
|
56-54-54
|
ООО «Управляющая компания «Южная»
|
70-10-74