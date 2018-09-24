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В Туле запустили горячую линию по отоплению

В Туле запустили горячую линию по отоплению

Она будет работать с 9.00 до 18.00, а с начала отопительного сезона – с 8.00 до 20.00.

Все многоквартирные дома в Туле к пуску тепла готовы. Гидравлические испытания проведены на 3056 МКД. Об этом на оперативном совещании рассказал заместитель главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин.

В рамках подготовки к отопительному периоду проведены гидравлические испытания на 533,2 километра сетей - это 100 процентов от намеченного плана.

Технически подготовлены к началу отопительного сезона 178 из 179 котельных города. На одной ведомственной котельной, которая принадлежит «Оборонэнерго» и расположена на территории воинской части 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, в настоящий момент заканчивается ремонт дымососа. Работы планируют завершить завтра.

Заменено 37,2 км ветхих тепловых сетей из запланированных 40 км.

Отремонтировано и заменено 322 котла из 199 запланированных. Это на 67 процентов больше плана.

Отремонтировано и заменено 377 насосов из запланированных 285. Было запланировано на 8 км заменить изношенную изоляцию тепловых сетей, в настоящий момент заменено 10 км. К началу отопительного периода заменят еще 1,4 км изоляции тепловых сетей.

В ходе совещания было отмечено, что с сегодняшнего дня в Туле при поступлении от руководителей детских дошкольных учреждений, школ и учреждений здравоохранения обращений в теплоснабжающую организацию, возможна подача тепла в эти учреждения.

- Организация подачи тепла в социальные учреждения – это уровень ответственности руководителей этих учреждений. При наличии официального письма, тепло в социальные объекты будет дано. Город к этой работе готов, - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Роман Мурзин добавил также, что с сегодняшнего дня с 9.00 до 18.00, а с начала отопительного сезона с 8.00 до 20.00 начинают работу телефоны горячих линий. Они будут работать до момента пуска тепла во все дома города.

Жителей призвали активно сигнализировать, если они обнаружат технические сбои при подготовке к пуску тепла в домах.

В ходе оперативного совещания Роман Мурзин напомнил алгоритм пуска подачи тепла в социальные и жилые помещения.

Как только постановлением главы администрации Тулы будет объявлено о начале отопительного сезона, в течение пяти дней все котельные должны приступить к пуску тепла во все социальные и жилые объекты. Далее в течение десяти дней управляющие компании должны отрегулировать режим подачи тепла во все квартиры.

В ходе оперативного совещания глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил организовать с сегодняшнего дня работу штаба. Он будет отслеживать ситуацию по подключению МКД и социальных объектов к теплу.

Евгений Авилов поручил заместителям по работе с населением в территориальных округах города активно работать со старшими по домам, чтобы оперативно получать информацию о проведении отопительного сезона. Если необходимо, выезжать на место.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:56 +5
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