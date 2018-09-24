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В Новомосковске во время игры мальчик толкнул друга под машину
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Новомосковске во время игры мальчик толкнул друга под машину

Восьмилетний ребенок доставлен в больницу.

В Новомосковске на улице Школьной 38-летний водитель автомобиля Kia Sportage, по предварительной информации, при движении по дворовой территории сбил восьмилетнего мальчика.

Выяснилось, что ребенка на проезжую часть в непосредственной близости перед транспортным средством толкнул друг во время игры. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Мальчика с травмами доставили в больницу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:35 +3
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