В Новомосковске во время игры мальчик толкнул друга под машину

Фото УГИБДД по Тульской области.

В Новомосковске на улице Школьной 38-летний водитель автомобиля Kia Sportage, по предварительной информации, при движении по дворовой территории сбил восьмилетнего мальчика.

Выяснилось, что ребенка на проезжую часть в непосредственной близости перед транспортным средством толкнул друг во время игры. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Мальчика с травмами доставили в больницу.