Фото УГИБДД по Тульской области.
В Новомосковске во время игры мальчик толкнул друга под машину
Восьмилетний ребенок доставлен в больницу.
В Новомосковске на улице Школьной 38-летний водитель автомобиля Kia Sportage, по предварительной информации, при движении по дворовой территории сбил восьмилетнего мальчика.
Выяснилось, что ребенка на проезжую часть в непосредственной близости перед транспортным средством толкнул друг во время игры. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.
Мальчика с травмами доставили в больницу.
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