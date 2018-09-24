Тульские спортсмены завоевали 11 медалей на первенстве мира по рукопашному бою

Фото из архива Myslo.

Наши ребята достойно представили наш регион и страну!

В Туле завершилось первенство мира по рукопашному бою среди юношей 14-15, 16-17 лет, девушек 16-17 лет, юниорок и юниоров от 18 лет до 21 года, которое проходило в манеже стадиона «Арсенал». В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 14 стран мира.

По итогам соревнований сборная России завоевала 34 золотые медали и первое общекомандное место. На втором месте сборная Узбекистана – 9 золотых медалей, на третьем – сборная Казахстана с двумя золотыми медалями. По одной золотой медали увезли спортсмены Белоруссии и Чехии. Всего разыгрывалось 47 комплектов медалей.

Тульские спортсмены в составе сборной России завоевали 11 наград.

В возрастной группе 14-15 лет:

1 место – Архипов Никита, весовая категория 46 кг, СШ «Металлург»

весовая категория 46 кг, СШ «Металлург» 1 место – Каретников Никита , 60 кг, ТулСВУ, СШ«Металлург»

, 60 кг, ТулСВУ, СШ«Металлург» 1 место – Савыкин Роман, 65 кг, СШ «Металлург»

65 кг, СШ «Металлург» 2 место – Павловский Егор, 60 кг, СШ «Металлург»

60 кг, СШ «Металлург» 2 место – Башкин Александр, 65 кг, СШ«Триумф», СК«Олимпик»

65 кг, СШ«Триумф», СК«Олимпик» 2 место – Щепелев Максим, 75 кг, СШ «Металлург»

75 кг, СШ «Металлург» 3 место – Яровиков Сергей, 42 кг СШ «Металлург»

В возрастной группе 16-17 лет:

1 место – Егор Сенашкин, 55 кг, СШ «Металлург»

55 кг, СШ «Металлург» 1 место – Федянович Николай, 75+ кг, ТРОО ФРБ

В возрастной группе 18-21 год:

2 место – Яна Медведева, 65 кг, ДЮСШ №4 г.Ефремов

3 место – Семён Юдин, 75 кг, СШ «Триумф»

Архипов Никита и Сенашкин Егор стали двукратными победителями первенства мира, а Семён Юдин – двукратным призёром первенства мира.

Готовились спортсмены сборной Тульской области под руководством тренеров Дмитрия Дагаева, Джавида Ахадова, Александра Мешконогих, Андрея Щербинина, Инны Ждановой, Анатолия Пашкина, Александра Кадникова.