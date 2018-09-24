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Тульские спортсмены завоевали 11 медалей на первенстве мира по рукопашному бою
Фото из архива Myslo.

Тульские спортсмены завоевали 11 медалей на первенстве мира по рукопашному бою

Наши ребята достойно представили наш регион и страну!

В Туле завершилось первенство мира по рукопашному бою среди юношей 14-15, 16-17 лет, девушек 16-17 лет, юниорок и юниоров от 18 лет до 21 года, которое проходило в манеже стадиона «Арсенал». В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 14 стран мира.

По итогам соревнований сборная России завоевала 34 золотые медали и первое общекомандное место. На втором месте сборная Узбекистана – 9 золотых медалей, на третьем – сборная Казахстана с двумя золотыми медалями. По одной золотой медали увезли спортсмены Белоруссии и Чехии. Всего разыгрывалось 47 комплектов медалей.

Тульские спортсмены в составе сборной России завоевали 11 наград.

В возрастной группе 14-15 лет:

  • 1 место – Архипов Никита, весовая категория 46 кг, СШ «Металлург»
  • 1 место – Каретников Никита, 60 кг, ТулСВУ, СШ«Металлург»
  • 1 место – Савыкин Роман, 65 кг, СШ «Металлург»
  • 2 место – Павловский Егор, 60 кг, СШ «Металлург»
  • 2 место – Башкин Александр, 65 кг, СШ«Триумф», СК«Олимпик»
  • 2 место – Щепелев Максим, 75 кг,  СШ «Металлург»
  • 3 место – Яровиков Сергей, 42 кг  СШ «Металлург»

В возрастной группе 16-17 лет:

  • 1 место – Егор Сенашкин, 55 кг, СШ «Металлург»
  • 1 место – Федянович Николай, 75+ кг, ТРОО ФРБ 

В возрастной группе 18-21 год:

  • 2 место – Яна Медведева, 65 кг, ДЮСШ №4 г.Ефремов
  • 3 место – Семён Юдин, 75 кг, СШ «Триумф»

Архипов Никита и Сенашкин Егор стали двукратными победителями первенства мира, а Семён Юдин – двукратным призёром первенства мира.

Готовились спортсмены сборной Тульской области под руководством тренеров Дмитрия Дагаева, Джавида Ахадова, Александра Мешконогих, Андрея Щербинина, Инны Ждановой, Анатолия Пашкина, Александра  Кадникова.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:25 +4
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