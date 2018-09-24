Где в Туле 25 сентября отключат электроэнергию

25 сентября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 света не будет по следующим адресам:

п. Горелки: ул. Макаренко, 33, 29 к.4; 11-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й Горельские проезды; 4-й Чистый пр-зд, 12;

ул. Советская, 59, 57, 55, 55-ж;

ул. Дм. Ульянова, 4-а;

ул. Волкова, 12, 11, 13, 15-а, 15-б, 15-в, 17, 14, 19, 11-а, 9, 9-а;

ул. Металлургов, 28-а, 30, 28;

ул. Кутузова, 114, 114-а, 116, 118;

ул. Свободы, 37 к. 1, 2, 3; 35, 36, 55-а;

ул. Гоголевская 55-а;

п. Хомяково: ул. Фестивальная, 144; ул. Хомяковская, 43; Хомяковское ш., 14, кафе «Хомяковские поляны»;

ул. Л. Толстого, 38−68 (чётн.), 45−75 (нечётн.);

ул. Будённого, 32−56 (чётн.), 19−43 (нечётн.);

пер. Лагерный, 3−27 (нечётн.), 4−26 (чётн.);

ул. Тимирязева, 28−34 (чётн.), 31, 33;

ул. Гоголевская, 6−16 (чётн.), 3−13 (нечётн.)

ул. Ствольная, 1−43 (нечётн.), 4−36 (чётн.);

ул. Пороховая, 4−50 (чётн.), 3−47 (нечётн.);

ул. Луначарского, 134-а-170 (чётн.);

ул. Курковая, 5;

ул. Дрейера, 48−50 (чётн.)

пер. Колхозный, 3−16;

ул. Колхозная, 122−158, 81−105;

ул. Косогорская, 30, 107, 113, 115, 117;

п. Косая Гора: ул. Дронова, 1, 2/4, 3, 5; ул. Ген. Горшкова, 20; ул. Гагарина, 8, 10;

ул. Октябрьская, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 3, 5, 7, 7-а;

ул. Луначарского, 7, 12; ул. Галкина 1, 1-е, 2, 2-а,

ул. Октябрьская, 197;

ул. Болдина, 133;

Красный пер. 2.