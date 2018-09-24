Туляки измерили свой рост в миллионах

22 сентября в Тульском отделении Банка России состоялся День открытых дверей. Попасть в обычно закрытое для массовых посещений здание смогли все любопытные и неравнодушные.

Сначала гостей ждали настоящие инкассаторские автомобили, в которые можно было заглянуть, посидеть за рулём, примерить экипировку инкассатора и сфотографироваться. Затем посетители отправлялись на увлекательную экскурсию по зданию отделения и его музею. Они узнали об истории банковского дела в Тульской области, заглянули в старинный сейф-сундук, увидели редкую коллекцию денежных знаков России и иностранных государств.

После экскурсии гости смогли принять участие в увлекательных викторинах, попасть в «Лабораторию денег», где можно было проверить свои деньги на подлинность с помощью профессиональной техники, увидеть, как работает монетно-счетная машина, сыграть в игру «Не имей 100 рублей» и, наконец, выиграть «миллион»! Самые активные участники получили памятные сувениры, которые сделали своими же руками. Для юных гостей была организована детская зона с просмотром мультфильмов, рисованием, играми. А с помощью необычного ростомера можно было измерить свой рост в миллионах рублей.

- День открытых дверей мы проводим в третий раз. В этом году акция посвящена волонтёрскому движению финансового просвещения, и к нам присоединились волонтеры из Финансового университета при Правительстве России и Тульского технико-экономического колледжа им. А.Г. Рогова. Во многом благодаря активности и задору этих ребят праздник прошел и познавательно, и весело! Подготовленная нами программа была интересна как детям и студентам, так и жителям области всех возрастов, - отметил управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Если вы не попали на День открытых дверей в Банке России, то можете записаться на экскурсию по телефонам: 32-50-51, 32-52-96.