Фото из архива Myslo.
Погода в Туле 25 сентября: сильный ветер и до 12 тепла
Атмосферное давление пониженное.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 25 сентября, в регионе облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь (до 7 мм).
Ветер ночью юго-западный, днём — западный, сильный — до 17 м/с. Температура воздуха по области ночью от +4°С до +9°С, днём — от +7°С до +12°С.
Атмосферное давление ниже нормы — 730−735 мм ртутного столба.
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