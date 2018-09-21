Почему закрыли Болдинский сквер, торжественно открытый в Туле ко Дню города?

Фото Алексея Пирязева.

Сквер ТНИТИ в Туле, теперь по-новому называемый Болдинский, реконструировали по программе «Формирование городской комфортной среды». И торжественно презентовали тулякам ко Дню города 8 сентября 2018 года.

Но сейчас проход в сквер практически закрыт — вокруг него перекладывают плитку. По словам местных жителей, при ремонте снесли красивую арку входа, вырубили много деревьев, заменили вполне нормальную плитку на новую и ограждение. На площадке для воркаута один тренажер уже сломан, а новые фонари не работают.

Напомним, что этот сквер ремонтировали всего пять лет назад. Исполнение программы «Формирование городской комфортной среды» курируют от правительства Тульской области Сергей Егоров, заместитель губернатора Тульской области, и Элеонора Шевченко, министр строительства и ЖКХ. От городской администрации Тулы — первый зам. главы администрации города Владислав Галкин и зам. начальника управления по благоустройству — начальник отдела реализации муниципальных программ Татьяна Кожухова. А от партии «Единая Россия» программу курирует региональный координатор федерального проекта «Городская среда» депутат Тульской облдумы Александр Рем.

Как пояснили в администрации Тулы, работы по благоустройству Болдинского сквера полностью завершены. А то, что делают сейчас — это ремонтные работы за пределами сквера на пешеходной дорожке вдоль улицы Макаренко.

Они ведутся по другой программе — муниципальной - «Комплексное благоустройство Тулы». Рабочие снимают старую плитку, взамен будет уложено новое асфальтовое покрытие. Эти работы планируют завершить к концу следующей недели. В сквер можно попасть со стороны здания ТНИТИ и улицы Макаренко.

Все фонари исправны, но на данный момент идут ремонтные работы на электрических сетях, питающих Болдинский сквер. Работы будут завершены в ближайшие дни, и освещение в сквере будет восстановлено.

Что касается спортивного тренажера, в администрации пояснили, что несколько дней назад вандалы сломали один из тренажеров. Поломка устранена.