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Почему закрыли Болдинский сквер, торжественно открытый в Туле ко Дню города?
Фото Алексея Пирязева.

Почему закрыли Болдинский сквер, торжественно открытый в Туле ко Дню города?

Жители недоумевают – ремонт после капремонта? Это что-то новое!

Сквер ТНИТИ в Туле, теперь по-новому называемый Болдинский, реконструировали по программе «Формирование городской комфортной среды». И торжественно презентовали тулякам ко Дню города 8 сентября 2018 года.
 
Но сейчас проход в сквер практически закрыт — вокруг него перекладывают плитку. По словам местных жителей, при ремонте снесли красивую арку входа, вырубили много деревьев, заменили вполне нормальную плитку на новую и ограждение. На площадке для воркаута один тренажер уже сломан, а новые фонари не работают.
 
 
Напомним, что этот сквер ремонтировали всего пять лет назад. Исполнение программы «Формирование городской комфортной среды» курируют от правительства Тульской области Сергей Егоров, заместитель губернатора Тульской области, и Элеонора Шевченко, министр строительства и ЖКХ. От городской администрации Тулы — первый зам. главы администрации города Владислав Галкин и зам. начальника управления по благоустройству — начальник отдела реализации муниципальных программ Татьяна Кожухова. А от партии «Единая Россия» программу курирует региональный координатор федерального проекта «Городская среда» депутат Тульской облдумы Александр Рем.
 
Как пояснили в администрации Тулы, работы по благоустройству Болдинского сквера полностью завершены. А то, что делают сейчас — это ремонтные работы за пределами сквера на пешеходной дорожке вдоль улицы Макаренко.
Они ведутся по другой программе — муниципальной - «Комплексное благоустройство Тулы». Рабочие снимают старую плитку, взамен будет уложено новое асфальтовое покрытие. Эти работы планируют завершить к концу следующей недели. В сквер можно попасть со стороны здания ТНИТИ и улицы Макаренко.
 
 
Все фонари исправны, но на данный момент идут ремонтные работы на электрических сетях, питающих Болдинский сквер. Работы будут завершены в ближайшие дни, и освещение в сквере будет восстановлено.
 
Что касается спортивного тренажера, в администрации пояснили, что несколько дней назад вандалы сломали один из тренажеров. Поломка устранена.
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Ремонт Болдинского сквера, Фото: 1
Ремонт Болдинского сквера, Фото: 2
Ремонт Болдинского сквера, Фото: 3
Ремонт Болдинского сквера, Фото: 4
Ремонт Болдинского сквера, Фото: 5
Ремонт Болдинского сквера, Фото: 6
Ремонт Болдинского сквера, Фото: 7
Ремонт Болдинского сквера, Фото: 8
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Ремонт Болдинского сквера, Фото: 10
Ремонт Болдинского сквера, Фото: 11
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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 13:23 +3
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