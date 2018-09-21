Туляк доказал Водоканалу, что не должен ему 336 тысяч рублей

Фото Дмитрия Дзюбина.

С 1 января 2016 года все населенные пункты Ленинского района перешли под управление Тулы. Вместе с этим поменялись и некоторые ресурсоснабжающие организации. Так, холодную воду с этой даты поставлял в дома АО «Тулагорводоканал» вместо МУП «Ремжилхоз».

– До конца 2015 года я исправно платил по счетчику за воду, долгов у меня не было, рассказывает житель д. Коптево Борис Меркин. – За декабрь я оплатил квитанцию, а за январь никакого счета уже не получил. Решил, что это из-за смены поставщика и ждал платежку в следующем месяце. Но и ни через месяц, ни через два никто не выставил нам счет. 28 сентября 2016 года я обратился в Тулагорводоканал с просьбой заключить договор. В ответ услышал неожиданное: мол, договор будет заключен не с сентября, а с января 2016 года и сразу после заключения я должен буду заплатить по нормативу за весь этот период. С таким положением дел я не был согласен. Почему у предыдущей компании не были запрошены данные о показаниях счетчиков и за январь не выставлены квитанции? Почему я должен платить по нормативу при наличии счетчика? Тулагорводоканал имел возможность заключить со мной договор в упрощенной форме – выставив квитанцию, но не сделал этого!

Борис Меркин говорит, что готов был бы заплатить по счетчику за январь-сентябрь, но Водоканал не соглашался. Переговоры и попытки призвать ресурсовика действовать в рамках закона ни к чему не привели.

– В декабре они мне и вовсе заявили, что я должен им не только заплатить по нормативу, но и оплатить штраф за незаконное подключение к сетям! Как это оно незаконное? У «Ремжилхоза» все было законно, у меня стоит дома счетчик, он поверенный и опломбированный. С чего вдруг такие обвинения?

Мужчина обратился в прокуратуру Пролетарского района. Ведомство провело проверку по факту жалобы и установило, что АО «Тулагорводоканал» не представило в прокуратуру в полном объеме информацию о принятых мерах для заключения договоров водоснабжения с жителями д. Коптево. В связи с этим ведомство рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности (ст. 17.7 КоАП РФ) виновных в этом лиц.

То есть прокуратура подтвердила, что Тулагорводоканал сам ничего не делал для того, чтобы избежать подобной ситуации.

В январе 2017 года Борис Меркин получил официальную претензию от Водоканала. В ней говорилось, что жители деревни Коптево были уведомлены о необходимости заключения договоров с новым поставщиком услуг, а значит, мужчина сам прошляпил и не пришел подписывать договор. Только 28 сентября 2016 года он решил это сделать, но не взял при этом никаких документов, подтверждающих законность подключения его дома к водопроводным сетям. В связи с этим компания применила метод коммерческого учета потребленного ресурса и насчитала, что Борис Меркин за шесть месяцев использовал воды аж на 336 942,24 рубля. Сумму нужно было погасить в течение 15 календарных дней с момента получения претензии.

Борис Меркин не стал платить, поэтому в марте 2017 года получил повестку в суд. Суд первой инстанции удовлетворил иск Тулагорводоканала частично и постановил мужчине выплатить организации 1774 рубля 54 копейки – столько бы стоила вода за полгода при расчете за нее по нормативу. Кроме этого он должен был компенсировать судебные расходы, а это еще 400 рублей.

Но мужчина и эту сумму отказался платить. Подал апелляционную жалобу и... Оказался прав!

– У Водоканала ни с кем из нашей деревни не было договора. Осенью им выставили задним числом счета и все просто их оплатили, решив не тратить время и нервы на суды. Я один только решил бороться до конца! Согласно закону, договор заключается с момента обращения, я хотел добиться того, чтобы предприятие-монополист соблюдало закон! Я уверен, что из-за того, что я начал упорствовать, меня попытались обвинить в незаконном подключении. Ведь другим не выставляли штрафы за незаконную врезку в сети.

17 мая 2018 года судебная коллегия по гражданским делам Тульского областного суда постановила: отменить решение Ленинского районного суда в части удовлетворения иска АО «Тулагорводоканал».

На данный момент решение апелляционной инстанции вступило в силу.