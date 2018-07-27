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В Туле появятся Студенческий и Болдинский скверы

В Туле появятся Студенческий и Болдинский скверы

Такие названия выбрали туляки.

В Туле завершилось голосование в рамках конкурса на лучшее название общественных пространств, благоустраиваемых в 2018 году.

В конкурсе участвовали два объекта: территория по пр. Ленина (между пл. Победы и ул. Болдина) и сквер ТНИТИ (ул. Болдина, 98). Жители голосовали на официальном сайте администрации города за название общественных пространств.

Среди названий для сквера на улице Болдина предлагались:

  • Весенний сквер,
  • сквер ТНИТИ,
  • сквер «Сказка»,
  • Привокзальный сквер,
  • Болдинский сквер.

Для сквера на проспекте Ленина туляки голосовали за такие названия:

  • сквер Политех,
  • Студенческий сквер,
  • сквер «Зачетка»,
  • сквер Победы,
  • сквер Перемена.

По итогам проголосовали около 2000 человек.

Победили названия Студенческий сквер (50,83%) и Болдинский сквер (40,94%).

Данные предложения комиссией будут направлены для рассмотрения и утверждения на заседание Тульской городской Думы.

Торжественная приемка работ по благоустройству общественных пространств, а также награждение победителей конкурса с вручением ценных призов, планируется организовать в День города-2018.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:22 +2
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