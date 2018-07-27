В Туле появятся Студенческий и Болдинский скверы
Такие названия выбрали туляки.
В Туле завершилось голосование в рамках конкурса на лучшее название общественных пространств, благоустраиваемых в 2018 году.
В конкурсе участвовали два объекта: территория по пр. Ленина (между пл. Победы и ул. Болдина) и сквер ТНИТИ (ул. Болдина, 98). Жители голосовали на официальном сайте администрации города за название общественных пространств.
Среди названий для сквера на улице Болдина предлагались:
- Весенний сквер,
- сквер ТНИТИ,
- сквер «Сказка»,
- Привокзальный сквер,
- Болдинский сквер.
Для сквера на проспекте Ленина туляки голосовали за такие названия:
- сквер Политех,
- Студенческий сквер,
- сквер «Зачетка»,
- сквер Победы,
- сквер Перемена.
По итогам проголосовали около 2000 человек.
Победили названия Студенческий сквер (50,83%) и Болдинский сквер (40,94%).
Данные предложения комиссией будут направлены для рассмотрения и утверждения на заседание Тульской городской Думы.
Торжественная приемка работ по благоустройству общественных пространств, а также награждение победителей конкурса с вручением ценных призов, планируется организовать в День города-2018.