В Туле появятся Студенческий и Болдинский скверы

В Туле завершилось голосование в рамках конкурса на лучшее название общественных пространств, благоустраиваемых в 2018 году.

В конкурсе участвовали два объекта: территория по пр. Ленина (между пл. Победы и ул. Болдина) и сквер ТНИТИ (ул. Болдина, 98). Жители голосовали на официальном сайте администрации города за название общественных пространств.

Среди названий для сквера на улице Болдина предлагались:

Весенний сквер,

сквер ТНИТИ,

сквер «Сказка»,

Привокзальный сквер,

Болдинский сквер.

Для сквера на проспекте Ленина туляки голосовали за такие названия:

сквер Политех,

Студенческий сквер,

сквер «Зачетка»,

сквер Победы,

сквер Перемена.

По итогам проголосовали около 2000 человек.

Победили названия Студенческий сквер (50,83%) и Болдинский сквер (40,94%).

Данные предложения комиссией будут направлены для рассмотрения и утверждения на заседание Тульской городской Думы.

Торжественная приемка работ по благоустройству общественных пространств, а также награждение победителей конкурса с вручением ценных призов, планируется организовать в День города-2018.