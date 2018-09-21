В Туле «Шевроле» сбил трехлетнего ребенка во дворе дома

Фото УГИБДД по Тульской области.

В момент ДТП девочка находилась на проезжей части придомовой территории.

20 сентября в 18.15 в Туле на улице Макаренко 42-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз», по предварительным данным, сбил трехлетнюю девочку, которая находилась на проезжей части придомовой территории. Отец ребенка в момент происшествия сидел в припаркованном рядом автомобиле.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что девочке медицинскую помощь оказали в больнице.