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В Туле «Шевроле» сбил трехлетнего ребенка во дворе дома
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле «Шевроле» сбил трехлетнего ребенка во дворе дома

В момент ДТП девочка находилась на проезжей части придомовой территории.

20 сентября в 18.15 в Туле на улице Макаренко 42-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз», по предварительным данным, сбил трехлетнюю девочку, которая находилась на проезжей части придомовой территории. Отец ребенка в момент происшествия сидел в припаркованном рядом автомобиле.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что девочке медицинскую помощь оказали в больнице.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:11 0
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