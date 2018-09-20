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Тульские ЗАГСы оцифруют все документы с 1926 года
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские ЗАГСы оцифруют все документы с 1926 года

Многочисленные архивы насчитывают более 6,5 млн документов.

На заседании правительства Тульской области обсудили внедрение информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС).

Как рассказала председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова  для создания нового информационного ресурса идет перевод книг государственной регистрации актов гражданского состояния с бумажных носителей в электронную форму.

В архивах тульских ЗАГСов хранится более 6,5 млн различных документов. В электронный формат будут преобразованы актовые записи, которые ведутся с 1926 года. Внедрение новой информационной системы позволит осуществлять взаимодействие органов ЗАГС из разных регионов России в электронной форме.

Граждане смогут получать копии документов и архивные выписки в день обращения, а также онлайн – через портал государственных услуг. При этом все бумажные записи будут храниться в архивах.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:11 +3
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