В Узловой директор фирмы скрыла от налоговиков 8 млн рублей

Сотрудники СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней руководительницы одной из коммерческих организаций. Как уточнили в пресс-службе ведомства, женщина обвиняется в сокрытии средств, которые должны быть направлены на уплату налогов и других сборов.

С 26 июля 2017 года по 20 апреля текущего года сотрудники налоговой инспекции не раз требовали от женщины уплатить задолженности по налогам и страховым взносам. Требования игнорировались – тогда было принято решение о заморозке банковских счетов фирмы. Все поступающие средства должны были быть направлены на погашение задолженности.

Обвиняемая поручила своему заместителю и главному бухгалтеру передать контрагентам платежные поручения, в которых были указаны другие счета. Таким образом, женщина сокрыла от налоговых органов денежные средства на сумму более восьми миллионов рублей.

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде, на её личное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд – женщине грозит штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.