новости
новости
Регистрация
В Узловой директор фирмы скрыла от налоговиков 8 млн рублей

В Узловой директор фирмы скрыла от налоговиков 8 млн рублей

Уголовное дело в отношении женщины направлено для рассмотрения в суд.

Сотрудники СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней руководительницы одной из коммерческих организаций. Как уточнили в пресс-службе ведомства, женщина обвиняется в сокрытии средств, которые должны быть направлены на уплату налогов и других сборов.

С 26 июля 2017 года по 20 апреля текущего года сотрудники налоговой инспекции не раз требовали от женщины уплатить задолженности по налогам и страховым взносам. Требования игнорировались – тогда было принято решение о заморозке банковских счетов фирмы. Все поступающие средства должны были быть направлены на погашение задолженности.

Обвиняемая поручила своему заместителю и главному бухгалтеру передать контрагентам платежные поручения, в которых были указаны другие счета. Таким образом, женщина сокрыла от налоговых органов денежные средства на сумму более восьми миллионов рублей.

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде, на её личное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд – женщине грозит штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +1
Другие статьи по темам
Событие
Уголовное делонеуплата налоговпреступлениеСУ СК России по Тульской области
Место
Тульская областьУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С 2019 года автомобилистам будут выдавать новые номерные знаки
С 2019 года автомобилистам будут выдавать новые номерные знаки
Тульские ЗАГСы оцифруют все документы с 1926 года
Тульские ЗАГСы оцифруют все документы с 1926 года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.