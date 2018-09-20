Фото Юлии Гришиной
На улице Агеева в Туле самосвал проломил асфальт
Опасный участок огородили бетонными блоками, движение на участке перекрыто.
В центре Тулы, на улице Агеева, грузовой автомобиль проломил асфальт – образовался провал более полуметра в диаметре.
Как рассказали очевидцы, самосвал привез песок на стройку и наехал колесом на канализационный колодец. Плита не выдержала и провалилась вниз вместе с асфальтом.
Чтобы вытащить машину, пришлось использовать экскаватор. Рабочие оперативно огородили опасный участок бетонными блоками. Движение транспорта перекрыто в связи с проведением ремонтных работ.
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