Губернатор Алексей Дюмин подарил молодоженам телевизор

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Руководить Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева от имени губернатора Алексея Дюмина поздравила молодоженов Татьяну и Алексея Тимоновых и вручила им телевизор.

Отметим, что пара встретила главу региона во время открытия Казанской набережной в Туле. Этот день, 8 сентября, Татьяна и Алексей выбрали для бракосочетания, а после загса молодожены отправились на фотосессию.

На набережной пару заметил губернатор Тульской области. Алексей Дюмин поздравил молодоженов и спросил, нет ли у них каких-либо проблем. Молодые люди ответили, что нет.

Спустя несколько дней Тимоновым преподнесли подарок от Алексея Дюмина — телевизор с большим экраном. Приятно удивленные Татьяна и Алексей поблагодарили губернатора за проявленное внимание.