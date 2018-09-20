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Губернатор Алексей Дюмин подарил молодоженам телевизор
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин подарил молодоженам телевизор

Такой подарок получила семья Тимоновых.

Руководить Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева от имени губернатора Алексея Дюмина поздравила молодоженов Татьяну и Алексея Тимоновых и вручила им телевизор.

Отметим, что пара встретила главу региона во время открытия Казанской набережной в Туле. Этот день, 8 сентября, Татьяна и Алексей выбрали для бракосочетания, а после загса молодожены отправились на фотосессию.

На набережной пару заметил губернатор Тульской области. Алексей Дюмин поздравил молодоженов и спросил, нет ли у них каких-либо проблем. Молодые люди ответили, что нет.

Спустя несколько дней Тимоновым преподнесли подарок от Алексея Дюмина — телевизор с большим экраном. Приятно удивленные Татьяна и Алексей поблагодарили губернатора за проявленное внимание.

сегодня, в 14:04 −10
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