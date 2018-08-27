Мемориал «Защитникам неба Отечества», который посетил Сергей Шойгу, должен войти в федеральную программу

Пока мемориал нигде не числится на балансе и потихоньку разрушается.

Мемориал создан по инициативе Фонда сохранения исторической памяти отечественной авиации «Защитники неба Отечества» при финансовой поддержке Министерства обороны РФ и Российского военно-исторического общества. Курировал строительство объекта председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.

6 мая 2016 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин в преддверии Дня Победы почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к мемориалу «Защитникам неба Отечества» в Туле.

Через два года после этого события неравнодушные туляки обратили внимание на состояние мемориала «Защитникам неба Отечества» — он разрушается на глазах.

На портале Открытые данные правительства Тульской области указано, что балансодержателя у мемориала нет. А земельный участок под ним числится за администрацией города.

Из администрации Тулы поступил официальный ответ:

«Комплекс «Защитникам неба Отечества» построен на средства инвестора РОО «Центр военно-патриотического воспитания «Патриот». Фонтанный комплекс, относящийся к мемориалу, передан в муниципальную собственность, за его эксплуатацию и содержание отвечает комитет имущественных и земельных отношений городской администрации.

Мемориальный комплекс в муниципальную собственность не оформлен — инвестор не передал администрации необходимые документы. На предложение отремонтировать мемориал инвестор не ответил.

Администрация Тулы инициировала процедуру признания мемориального комплекса бесхозным. Ожидается, что мемориал будет поставлен на кадастровый учёт в сентябре.

После этого администрация обратится в суд с требованием признать право муниципальной собственности на мемориал. Это должно произойти в декабре следующего года. Затем будет проведена техническая экспертиза объекта для определения объема работ и проведения ремонта.

Кроме того, объект будет предложен министерству культуры Тульской области для включения в Федеральную целевую программу «Создание и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах».

Работу по текущему санитарному содержанию проводит зареченская администрация. Сейчас администрация города ищет инвесторов для содержания мемориала».