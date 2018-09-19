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Тульские трамваи временно изменят схему движения
Фото из архива Myslo.

Тульские трамваи временно изменят схему движения

Публикуем изменения.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время работ по замене участка магистральных тепловых сетей под трамвайными путями по ул. Плеханова будет ограничено движение трамвайного транспорта 22 сентября с 6.00 по 23 сентября до 5.00.

Движение трамваев маршрутов №7, 9, 10, 13 будет осуществляться по измененной схеме:

№ маршрута

Наименование маршрута

Схема движения маршрута

7

Щегловская засека – ст. Металлург

ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

9

ст. Металлург - Московский вокзал

Депо - ул. Металлургов - ст. Металлург

10

ст. Металлург - Кондитерская фабрика

ул. Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

13

ст. Металлург – Красный Перекоп – пос. Менделеевский

ул. Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - Перекопский переулок - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - пр-т Ленина

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:18 +2
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