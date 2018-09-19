Тульские трамваи временно изменят схему движения

Фото из архива Myslo.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время работ по замене участка магистральных тепловых сетей под трамвайными путями по ул. Плеханова будет ограничено движение трамвайного транспорта 22 сентября с 6.00 по 23 сентября до 5.00.

Движение трамваев маршрутов №7, 9, 10, 13 будет осуществляться по измененной схеме: