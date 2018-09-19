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В Тульской области обнаружили скелетированные останки человека

В Тульской области обнаружили скелетированные останки человека

Предположительно, погибший – мужчина, пропавший без вести 10 лет назад.

По предварительным данным, 18 сентября неподалеку от поселка Садовый Воловского района были обнаружены костные останки человека.

Следователь провел осмотр места происшествия, рядом с костными останками были обнаружены предметы одежды, принадлежавшие потерпевшему.

– Осмотр одежды, обнаруженной на месте происшествия, позволил сделать вывод о том, что потерпевшим, предположительно, является мужчина, который являлся без вести пропавшим на протяжении последних 10 лет, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Сейчас назначена судебно-медицинская, а также биологическая экспертизы для установления ДНК потерпевшего. Обстоятельства происшествия выясняются.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:54 0
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