Тульская область получит 80 млн рублей на благоустройство малых городов

Фото из архива Myslo

19 сентября на сайте Правительства РФ размещен документ о выделении 43 субъектам страны дотации в размере 4,9 млрд рублей для реализации проектов создания комфортной городской среды в 80 муниципальных образованиях.

Все муниципалитеты являются победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В их число вошли село Крапивна Щекинского района и город Чекалин Суворовского района.

Крапивна получит грант до 50 млн рублей, Чекалин – до 30 млн рублей. Все работы должны быть выполнены до конца 2019 года.