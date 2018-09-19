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Тульская область получит 80 млн рублей на благоустройство малых городов
Фото из архива Myslo

Тульская область получит 80 млн рублей на благоустройство малых городов

Средства выделены из федерального бюджета.

19 сентября на сайте Правительства РФ размещен документ о выделении 43 субъектам страны дотации в размере 4,9 млрд рублей для реализации проектов создания комфортной городской среды в 80 муниципальных образованиях.

Все муниципалитеты являются победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В их число вошли село Крапивна Щекинского района и город Чекалин Суворовского района.

Крапивна получит грант до 50 млн рублей, Чекалин – до 30 млн рублей. Все работы должны быть выполнены до конца 2019 года.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:45 +3
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