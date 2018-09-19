В четверг, 20 сентября, в центре Тулы отключат светофоры

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В четверг на территории областного центра пройдут профилактические плановые работы, связанные с отключением электроснабжения.

В связи с этим, 20 сентября, с 9.00 до 16.00, будут обесточены светофорные объекты на пересечении улиц Советской и Фридриха Энгельса.

Кроме того, 9.00 до 13.00 будут отключены светофоры на пересечении улиц Болдина и Оружейной. Будьте внимательны и осторожны на этих участках.