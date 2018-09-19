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В четверг, 20 сентября, в центре Тулы отключат светофоры

В четверг, 20 сентября, в центре Тулы отключат светофоры

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В четверг на территории областного центра пройдут профилактические плановые работы, связанные с отключением электроснабжения.

В связи с этим, 20 сентября, с 9.00 до 16.00, будут обесточены светофорные объекты на пересечении улиц Советской и Фридриха Энгельса.

Кроме того, 9.00 до 13.00 будут отключены светофоры на пересечении улиц Болдина и Оружейной. Будьте внимательны и осторожны на этих участках.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:20 +1
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