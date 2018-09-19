Тулячке, которая борется с незаконной «пивнушкой», обстреляли окна и угрожают убийством

Жительница Косой Горы уже несколько месяцев пытается добиться закрытия «разливухи», расположенной в одной из пятиэтажек.

Тулячка Екатерина А. (имя изменено по просьбе героини публикации) на протяжении нескольких месяцев «воюет» с магазином разливного пива, расположенного в доме № 14 по ул. М. Горького в поселке Косая Гора.

Из-за этого заведения округа превратилась в настоящий притон – в вечернее время и даже по ночам сюда стекаются любители пенного всех мастей, а пьяные крики, скандалы и драки стали обычным явлением для жильцов пятиэтажки.

«Я обращалась в комитет по предпринимательству и потребительскому рынку, – рассказала Екатерина. – Там мне сообщили, что владелец торговой точки – ИП Леонов М. Г. уже не раз привлекался к ответственности за нарушение правил торговли алкоголем. Помимо этого, нам стало известно, что помещение магазина официально оформлено как жилое, а у предпринимателя нет лицензии на продажу спиртного. Но огромные штрафы его не останавливают – торговля идёт полным ходом».

После того, как девушка обратилась в администрацию Тулы, муниципальные чиновники подали иск в суд с просьбой обязать Леонова привести помещение в надлежащее состояние и использовать его по целевому назначению. Суд требования поддержал, но решение пока не вступило в законную силу – предприниматель решил его обжаловать.

Накануне, 18 сентября, в пивной магазин в сопровождении полицейских пришла очередная проверка, а ночью по окнам квартиры Екатерины кто-то стрелял из пневматики.

«Пуля прошла через наружное стекло и застряла в стеклопакете, – рассказывает девушка. – Утром муж, собираясь на работу, нашёл в двери записку, где было прямым текстом написано, что если я ещё раз куда-то напишу – меня зарежут. У меня двое детей и мне по-настоящему страшно – неужели никто не может защитить нас от откровенного беспредела?»

Екатерина написала заявление в полицию по факту ночного обстрела и угрозы убийством. Как сообщил заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев, сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.