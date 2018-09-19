Главный следователь региона Александр Стариков рассмотрит обращения туляков

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Личный приём граждан состоится 20 сентября в следственном отделе по Привокзальному району.

Руководитель СУ СК России по Тульской области генерал-майор юстиции Александр Стариков проведет прием граждан в следственном отделе по Привокзальному району.

Прием состоится с 11 до 13 часов в здании следственного отдела по Привокзальному району по адресу: ул. Фрунзе, 17.

Следственное управление принимает заявителей по обращениям, заявлениям, жалобам, касающихся предварительного следствия по уголовным делам и материалам проверок, по жалобам на действия сотрудников управления и по сообщениям о совершенных или готовящихся преступлениях.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.