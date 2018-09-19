В Туле осудят пьяного водителя, прокатившего на капоте полицейского

Заместитель прокурора Пролетарского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. По информации региональной прокуратуры, он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

В ночь на 16 августа наряд полиции получил сообщение о совершении преступления на улице Майской. Полицейские направились на место происшествия. Один из них заметил въезжающий во двор Volkswagen – водитель ехал неуверенно, машина виляла из стороны в сторону. Полицейские предположили, что мужчина пьян.

Один из патрульных встал перед машиной, а второй подошёл к водителю для проверки документов. Внезапно водитель, начав движение, сбил полицейского – тот упал на капот и едва удержался, не попав под колёса. Как позже выяснилось, мужчина действительно был пьян и хотел скрыться, чтобы избежать наказания.

Водитель находится под подпиской о невыезде, уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу.