новости
новости
Регистрация
В Туле осудят пьяного водителя, прокатившего на капоте полицейского

В Туле осудят пьяного водителя, прокатившего на капоте полицейского

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в Пролетарский районный суд.

Заместитель прокурора Пролетарского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. По информации региональной прокуратуры, он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

В ночь на 16 августа наряд полиции получил сообщение о совершении преступления на улице Майской. Полицейские направились на место происшествия. Один из них заметил въезжающий во двор Volkswagen – водитель ехал неуверенно, машина виляла из стороны в сторону. Полицейские предположили, что мужчина пьян.

Один из патрульных встал перед машиной, а второй подошёл к водителю для проверки документов. Внезапно водитель, начав движение, сбил полицейского – тот упал на капот и едва удержался, не попав под колёса. Как позже выяснилось, мужчина действительно был пьян и хотел скрыться, чтобы избежать наказания.

Водитель находится под подпиской о невыезде, уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:20 +3
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопрокуратура Тульской областинападение на полицейскогонаезд на полицейского
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 2019 году новогодние каникулы продлятся 10 дней
В 2019 году новогодние каникулы продлятся 10 дней
Главный следователь региона Александр Стариков рассмотрит обращения туляков
Главный следователь региона Александр Стариков рассмотрит обращения туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.