В Тульской области почти 152 тысячи человек привились от гриппа

По состоянию на 14 сентября первая поставка противогриппозной вакцины для взрослых «Совигрипп» использована на 54% от поставки, привито 122 868 человек. Детской вакциной «Ультрикс» привито 29093 человека (50% от поставки). Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Всего на данный момент привито 151990 человек (10,2% от численности населения).

В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, характерная для данного периода времени.

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 3683 случая заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 36%. По результатам лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.