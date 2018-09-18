Алексей Бирюлин возглавил администрацию Новомосковска

В Новомосковске завершился конкурс на замещение вакантной должности главы администрации муниципалитета. Депутаты утвердили на этот пост Алексея Бирюлина.

Напомним, 15 июня утром в администрации Новомосковска состоялось экстренное заседание депутатов, на котором было озвучено, что Вадим Жерздев написал заявление об увольнении по собственному желанию. О причинах не говорили, призывали дождаться суда, а пока удовлетворить просьбу Жерздева об увольнении.

Занять этот пост тогда изъявил желание руководитель Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин.

«Губернатор Тульской области Алексей Дюмин счел возможным его в этом желании поддержать. Кроме того, Алексей Бирюлин давно находился в кадровом резерве регионального правительства, и губернатор положительно оценил результаты его работы на должности начальника ГЖИ», – прокомментировал информацию об этом зампредседателя правительства региона Валерий Шерин.