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Алексей Бирюлин возглавил администрацию Новомосковска

Алексей Бирюлин возглавил администрацию Новомосковска

На должность главы администрации Алексея Бирюлина утвердили депутаты муниципального образования.

В Новомосковске завершился конкурс на замещение вакантной должности главы администрации муниципалитета. Депутаты утвердили на этот пост Алексея Бирюлина.

Напомним, 15 июня утром в администрации Новомосковска состоялось экстренное заседание депутатов, на котором было озвучено, что Вадим Жерздев написал заявление об увольнении по собственному желанию. О причинах не говорили, призывали дождаться суда, а пока удовлетворить просьбу Жерздева об увольнении.

Занять этот пост тогда изъявил желание руководитель Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин.

«Губернатор Тульской области Алексей Дюмин счел возможным его в этом желании поддержать. Кроме того, Алексей Бирюлин давно находился в кадровом резерве регионального правительства, и губернатор положительно оценил результаты его работы на должности начальника ГЖИ», – прокомментировал информацию об этом зампредседателя правительства региона Валерий Шерин. 

 
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:41 −2
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НовомосковскТульская область

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