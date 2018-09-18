Уже в конце осени 5 социальных предпринимателей России получат гранты по 1,2 млн

на фото исполнительный директор фонда Евгения Теплицына

Социальные предприниматели — это люди, которые своей деятельностью меняют жизнь тех, кто попал в сложную ситуацию, к лучшему.

И тут стоить обратить внимание на один момент: несмотря на то, что социальные предприниматели называются предпринимателями, в большинстве случаев дохода их дело не приносит. Все дивиденды — это улыбки детей, которые много месяцев лежат в больницах, и с кем вдруг целый день провели аниматоры; это первые шаги малышей с ДЦП, которые сделаны не в год, а в три-пять лет и благодаря лечебным методикам; это счастливые вздохи мам и пап, когда под руководством специальных учителей их «особенные» дети впервые читают слоги «аз-бу-ка». И многое-многое другое.

Большинство помогающих — это действующие предприниматели других успешных бизнесов, которые открыли дополнительное, социальное направление. Потому что нередко по себе они знают, как тяжело, когда ты не видишь помощи.

И сегодня с гордостью можно сказать, что в России труд таких людей видят и ценят. К примеру, Tele2 и некоммерческий фонд «Навстречу переменам» уже шесть лет поддерживают социальных предпринимателей. Ежегодно совместно они проводят конкурс, который так и называется: «Навстречу переменам».

Победители — авторы лучших идей, получают гранты в размере 1,2 млн на развитие своего дела. Кроме того, оператор и фонд оказывают консультационную поддержку всем обратившимся к ним предпринимателям.

С 2012 года таким образом уже удалось помочь более чем 350 тысячам детей.



Сотрудники фонда «Навстречу переменам» определили 51 проект, которые попали в полуфинал.

В 2018 году конкурс традиционно был объявлен весной. Его поддержали также газета Metro и группа компаний VIASAT. Все желающие могли отправить свои заявки на участие. При этом, что важно — не обязательно уже иметь свое дело: можно рассказать об идее, которую хотелось бы реализовать. И в случае победы получить деньги на ее развитие. Заявки на участие подали более 300 предпринимателей. Из них волонтеры отобрали 126 проектов. Затем сотрудники фонда и экспертный совет, в который вошли представители бизнеса, некоммерческих организаций и специалистов в области социального предпринимательства, определили 51 проект из 32 регионов России, которые попали в полуфинал.

Хочется остановиться и подробнее рассказать о том, кто же эти люди. Больше всего полуфиналистов отмечено из Сибирского федерального округа. На втором месте — Урал. Третье место разделили между собой Северо-Западный федеральный округ и Москва и Московская область. Основные направления проектов — конечно же, поддержка детей с особенностями развития. Часть идей — это запуск мобильных приложений для детей и их родителей. Также были и новые идеи, посвященные работе с подростками. Несколько проектов посвящены темам спортивного развития и здорового питания детей.

Все полуфиналисты получили приглашения в Москву, Екатеринбург и Новосибирск — на обучающие семинары. Во время обучения они не только получат подробную информацию о подготовке к следующему этапу конкурса, но и научатся социальному проектированию, бизнес-моделированию, управлению проектами и финансами.

А после обучения у полуфиналистов пройдут очные интервью с представителями фонда «Навстречу переменам» и партнерами конкурса. Авторы 10 лучших проектов 22 ноября приедут на финал конкурса в Москву, где жюри, которое состоит не только из взрослых, но и из детей, определит пять победителей. Они и получат от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование на один год в размере 1,2 млн рублей. Но это еще не все — для каждого победителя будет разработана индивидуальная программа поддержки и профессионального развития.

Также финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

Новости проекта будут известны уже в конце осени. И есть надежда, что уже в этом году еще несколько тысяч детей и их родителей смогут впервые за последние сложные для них дни улыбнуться.