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В Новомосковске утром сгорели четыре автомобиля
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Новомосковске утром сгорели четыре автомобиля

Серьезный пожар случился на улице Школьной.

Утром 17 сентября в Новомосковске загорелись четыре автомобиля: «Форд Фокус», «Шевроле Авео», «Лада Веста» и «Ниссан Куб». Об этом в 5.35 сообщили в службу спасения.

Один пожарный расчет был на месте происшествия в 5.42. Открытое горение удалось ликвидировать спустя 13 минут. Пострадавших нет. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия у автомобиля «Форд Фокус» выгорели моторный отсек и передние колеса. В «Шевроле Авео» обгорели задний бампер, задняя фара и колесо. У «Лады» выгорел салон, багажное отделение, задний бампер и задние колеса. У «Ниссана» обгорел задний бампер и задняя дверь.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:07 +2
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