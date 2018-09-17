В Новомосковске утром сгорели четыре автомобиля

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Утром 17 сентября в Новомосковске загорелись четыре автомобиля: «Форд Фокус», «Шевроле Авео», «Лада Веста» и «Ниссан Куб». Об этом в 5.35 сообщили в службу спасения.

Один пожарный расчет был на месте происшествия в 5.42. Открытое горение удалось ликвидировать спустя 13 минут. Пострадавших нет. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия у автомобиля «Форд Фокус» выгорели моторный отсек и передние колеса. В «Шевроле Авео» обгорели задний бампер, задняя фара и колесо. У «Лады» выгорел салон, багажное отделение, задний бампер и задние колеса. У «Ниссана» обгорел задний бампер и задняя дверь.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники. Причина пожара устанавливается.