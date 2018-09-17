В Тульской области на детской площадке 8-летнему мальчику отрезало фаланги пальцев
По данному факту Следственный комитет проводит проверку.
В соцсетях появилось видео с историей 8-летнего мальчика, которому на детской площадке в пос. Партизан Узловского района отрезало фаланги пальцев. По словам мамы ребенка, причиной травмы стала неисправная карусель.
– Это случилось 1 сентября после торжественной линейки в школе. Мой сын вместе со своими одноклассниками отправился на детскую площадку на ул. Первомайской. Через полчаса его на руках принесли домой наши соседи. Я сначала даже не могла понять, что именно случилось, все руки сына были в крови. Его друзья рассказали, что катались на карусели, и когда сын попытался ее остановить, ему прищемило пальцы правой руки. Фаланги трех пальцев были практически совсем срезаны. На скорой нас доставили в Узловскую районную больницу, там оказали первую помощь. Выяснилось, что кости сильно раздроблены.
А потом нас перевезли в новомосковскую больницу. Там фаланги пальцев сшили, повреждения на указательном пальце оказались настолько серьезны, что пришлось вставлять спицу. Сейчас врачи говорят — два пальца нормально заживают, есть большая вероятность, что вернется подвижность, а вот с указательным пальцем гораздо сложнее. Возможно потребуется частичная ампутация, — рассказала Myslo мама мальчика Нурьян Хайбулаева.
По словам женщины, сразу после выписки из больницы она обратилась в узловскую прокуратуру, но там принимать ее заявление о неисправной карусели на детской площадке отказались. И в местной администрации на вопрос, кому принадлежит детская площадка и кто будет отвечать за случившееся, Нурьян ответа не получила.
– Я два раза ходила к главе администрации. Мне каждый раз отвечали, что никого на месте нет. Странно, потому что на улице стояла служебная машина, — говорит женщина.
Жители поселка в соцсетях сообщили, что через день после случившегося, 3 сентября, площадку демонтировали, но в неудовлетворительном состоянии находятся практически все игровые комплексы района:
– А у нас практически все детские площадки не соответствуют ГОСТу…
Отсутствуют защитные покрытия на цепях, элементы конструкций
По факту случившегося следователи СУ СК РФ по Тульской области начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Myslo запросил комментарий у администрации Узловского района.