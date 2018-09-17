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В Тульской области на детской площадке 8-летнему мальчику отрезало фаланги пальцев
Фото из соцсетей.

В Тульской области на детской площадке 8-летнему мальчику отрезало фаланги пальцев

По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

В соцсетях появилось видео с историей 8-летнего мальчика, которому на детской площадке в пос. Партизан Узловского района отрезало фаланги пальцев. По словам мамы ребенка, причиной травмы стала неисправная карусель.

– Это случилось 1 сентября после торжественной линейки в школе. Мой сын вместе со своими одноклассниками отправился на детскую площадку на ул. Первомайской. Через полчаса его на руках принесли домой наши соседи. Я сначала даже не могла понять, что именно случилось, все руки сына были в крови. Его друзья рассказали, что катались на карусели, и когда сын попытался ее остановить, ему прищемило пальцы правой руки. Фаланги трех пальцев были практически совсем срезаны. На скорой нас доставили в Узловскую районную больницу, там оказали первую помощь. Выяснилось, что кости сильно раздроблены.

А потом нас перевезли в новомосковскую больницу. Там фаланги пальцев сшили, повреждения на указательном пальце оказались настолько серьезны, что пришлось вставлять спицу. Сейчас врачи говорят — два пальца нормально заживают, есть большая вероятность, что вернется подвижность, а вот с указательным пальцем гораздо сложнее. Возможно потребуется частичная ампутация, — рассказала Myslo мама мальчика Нурьян Хайбулаева.

По словам женщины, сразу после выписки из больницы она обратилась в узловскую прокуратуру, но там принимать ее заявление о неисправной карусели на детской площадке отказались. И в местной администрации на вопрос, кому принадлежит детская площадка и кто будет отвечать за случившееся, Нурьян ответа не получила.

– Я два раза ходила к главе администрации. Мне каждый раз отвечали, что никого на месте нет. Странно, потому что на улице стояла служебная машина, — говорит женщина.

Жители поселка в соцсетях сообщили, что через день после случившегося, 3 сентября, площадку демонтировали, но в неудовлетворительном состоянии находятся практически все игровые комплексы района:

– А у нас практически все детские площадки не соответствуют ГОСТу…
Отсутствуют защитные покрытия на цепях, элементы конструкций и т. д. и т. п., — пишут комментаторы.

По факту случившегося следователи СУ СК РФ по Тульской области начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Myslo запросил комментарий у администрации Узловского района.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:34 +3
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Место
Поселок ПартизанУзловский районТульская область

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