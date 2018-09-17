Тульский спортсмен принес победу сборной России на первенстве Европы по дзюдо

Фото из архива Myslo.

С 13 по 16 сентября в Софии (Болгария) проходило первенство Европы по дзюдо среди молодежи в возрасте до 21 года. В турнире приняли участие более 400 юных спортсменов из 42-х стран.

В заключительный день прошли соревнования в смешанном командном турнире. В решающем поединке туляк Джамал Гамзатханов вырвал победу у француза Палфи Мена Минзимбу, и сборная России заняла первое место в командном турнире.

С блестящим выступлением тульского дзюдоиста поздравил губернатор Алексей Дюмин. В обращении главы региона, в частности, говорится:

«Вы проявили превосходное мастерство в решающей схватке против сборной Франции, помогли национальной команде России завоевать золотые медали и порадовали всех российских любителей дзюдо. Пусть эта победа придаст Вам сил и уверенности для новых достижений!»