новости
новости
Регистрация
Тульский спортсмен принес победу сборной России на первенстве Европы по дзюдо
Фото из архива Myslo.

Тульский спортсмен принес победу сборной России на первенстве Европы по дзюдо

С победой боксера поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

С 13 по 16 сентября в Софии (Болгария) проходило первенство Европы по дзюдо среди молодежи в возрасте до 21 года. В турнире приняли участие более 400 юных спортсменов из 42-х стран.

В заключительный день прошли соревнования в смешанном командном турнире. В решающем поединке туляк Джамал Гамзатханов вырвал победу у француза Палфи Мена Минзимбу, и сборная России заняла первое место в командном турнире.

С блестящим выступлением тульского дзюдоиста поздравил губернатор Алексей Дюмин. В обращении главы региона, в частности, говорится:

«Вы проявили превосходное мастерство в решающей схватке против сборной Франции, помогли национальной команде России завоевать золотые медали и порадовали всех российских любителей дзюдо. Пусть эта победа придаст Вам сил и уверенности для новых достижений!»

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:48 +3
Другие статьи по темам
Событие
Первенство Европы по дзюдотульские спортсменыпервое местопобеда сборной России
Место
СофияБолгария

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

22 сентября тульские стоматологи проверят жителей области на рак
22 сентября тульские стоматологи проверят жителей области на рак
Академия ШАГ: Внимание! В Туле мы находимся только по одному адресу
Академия ШАГ: Внимание! В Туле мы находимся только по одному адресу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.