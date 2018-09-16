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В Щекино из-за кишечной палочки Роспотребнадзор закрыл торговый киоск

В Щекино из-за кишечной палочки Роспотребнадзор закрыл торговый киоск

Работа ларька приостановлена на 30 дней.

В Роспотребнадзор по Тульской области мужчина пожаловался на антисанитарию в торговом киоске, расположенном в Щекино на улице Мира, в районе дома 23. Ведомство по данному факту провело административное расследование.

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-технического содержания помещений, условий хранения пищевой продукции, не соблюдения правил мытья торгового оборудования и личной гигиены сотрудников.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы в 80% смывов с объектов внешней среды выделены кишечные палочки.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ, составлен протокол о временном приостановлении деятельности. Материалы проверки были направлены в Щекинский районный суд для принятия решения.

Суд закрыл киоск на срок 30 суток.

сегодня, в 20:23 +1
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кишечная палочкаторговый киоск

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