Центр художественной гимнастики в Туле готовится к сдаче

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин провел выездное совещание по вопросам строительства городского центра для художественной гимнастики в Заречье.

Подрядчик, выполняющий строительство, устраняет замечания и готовит объект к сдаче.

Ранее сообщалось, что уже в сентябре в центре пройдут первые занятия гимнасток.

Кроме того, Роман Мурзин осмотрел ремонт автомобильной дороги на ул. Хворостухина. Там продолжается формирование дорожного полотна, осуществляется завоз материалов (песка и щебня).

В пресс-службе администрации Тулы также отметили, что Роман Мурзин встретился с жителями поселка Ленинский по вопросам качества воды в районе Микрорайон после промывки накопительных емкостей. Работы по промывке выполнили специалисты АО «Тулагорводоканал». В настоящее время вода соответствует нормативным требованиям.