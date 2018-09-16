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Туляк убил знакомого и закопал труп

Туляк убил знакомого и закопал труп

Происшествие случилось на улице Штыковой.

Суд вынес приговор 49-летнему жителю Тулы, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 12 декабря 2017 года поздно ночью обвиняемый со своим знакомым распивал спиртное в одной из квартир дома 49-а по ул. Штыковой. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой потерпевший избил обидчика.

- В ответ на эти действия обвиняемый вооружился колюще-режущим предметом и нанес им удар в область грудной клетки знакомого. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Чтобы скрыть преступление, убийца отнес труп на территорию около одного из домов по ул. Комсомольской. Выкопав яму, преступник поместил туда тело погибшего и засыпал землей.

Убийце назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:13 0
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