новости
новости
Регистрация
В Заокском районе дотла сгорела дача
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Заокском районе дотла сгорела дача

К счастью, никто не пострадал.

16 сентября в деревне Быковка Заокского района произошел серьезный пожар. В 4.25 в службу спасения сообщили о возгорании дачи. Два пожарных расчета были на месте происшествия через 10 минут.

Открытое горение удалось ликвидировать в 4.45. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области отмечают, что пострадавших нет.

В результате происшествия дача сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожарсгорела дача
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы
Центр художественной гимнастики в Туле готовится к сдаче
Центр художественной гимнастики в Туле готовится к сдаче
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.