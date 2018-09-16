Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Заокском районе дотла сгорела дача
К счастью, никто не пострадал.
16 сентября в деревне Быковка Заокского района произошел серьезный пожар. В 4.25 в службу спасения сообщили о возгорании дачи. Два пожарных расчета были на месте происшествия через 10 минут.
Открытое горение удалось ликвидировать в 4.45. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области отмечают, что пострадавших нет.
В результате происшествия дача сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.
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