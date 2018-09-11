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Тульский пародист Яков Дубровин считает себя родственником певицы Эдиты Пьехи
Кадр из видео

Тульский пародист Яков Дубровин считает себя родственником певицы Эдиты Пьехи

Об этом артист заявил в эфире шоу «Пусть говорят» на «Первом канале».

Тульский артист Яков Дубровин не раз становился героем публикаций «Слободы». Но сейчас о нём узнала вся страна – в эфире «Первого канала» пародист заявил, что является родственником знаменитой певицы Эдиты Пьехи.

Дубровин воспитывался в Яснополянском детском доме – его мать погибла под колёсами самосвала, когда ему было всего восемь месяцев. Но мальчик с детства был уверен, что его отец – знаменитый композитор Александр Броневицкий, супруг Эдиты Пьехи.

Владимир Жихарев

Чтобы узнать правду, Яков Дубровин обратился на шоу «Пусть говорят». В студии появился и другой претендент на отцовство – некто Владимир Шихарев, который утверждает, что познакомился с матерью Дубровина в рейсовом автобусе. Вспыхнул роман, затем родился ребёнок, но Владимир, будучи женатым, не смог даже увидеться с сыном.

Тест ДНК не подтвердил родство Владимира Жихарева и Якова Дубровина. Туляк будет и дальше добиваться установления родства с Эдитой Пьехой. Сама певица относится к этой ситуации скептически, утверждая, что «поклонники любят сочинять».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:30 +1
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