Какие улицы Тулы будут обесточены 12 сентября
Плановые отключения пройдут в среду с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Комарова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Вильямса, 1-29-а (нечётн.),
- ул. М. Расковой, 8, 8-а,
- ул. Белинского, 2-32 (чётн.), 1-39 (нечётн.),
- ул. Карпинского, 1-41,
- ул. Панфиловцев, 1-23 (нечётн.), 6-28 (чётн.),
- ул. Кутузова, 57, 59,
- ул. 2-я Криволученская, 20-28 (чётн.),
- ул. 3-я Криволученская, 14-а-в, 10-20 (чётн.), 16-а-в,
- ул. 5-я Криволученская, 10-а-в,
- ул. Осипенко, 17-24,
- ул. Первомайская, 38, 34, 40, 36, 42, 44, 46,
- п. Косая Гора: ул. М. Горького, 16, 24, 20, 14, 22, 24-а, 18,
- ул. Гагарина, 7, 13, 13-а, 9, 11,
- ул. Перекопская, 9, 10, 7-а, 5-а, 7, 8,
- ул. Малаховская, 24,
- ул. Богучаровская, 20, 24, 30-а, 32-а, 28, 38, 32-а, 53, 6, 21,
- ул. Осташёва, 109-153 (нечётн.), 104-140-а (чётн.),
- ул. Пробная, 81-97-а (нечётн.), 104-126 (чётн.),
- ул. Гармонная, 1-а-21 (нечётн.), 2-а-14 (чётн.),
- п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35,
- ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 27-45 (нечётн.), 28-а-30 (чётн.),
- п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,
- ул. Пионерская, 10-17.
Другие статьи по темам
Место