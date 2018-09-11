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Тульские трамваи временно изменят схему движения

Тульские трамваи временно изменят схему движения

На двух участках будет проводиться ремонт трамвайных путей.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщает, что с 12 по 17 сентября на двух участках будут ремонтировать трамвайные пути. Один из них – на улице Николая Руднева.

Также работы пройдут на ул. Плеханова, на участке от ул. Марата до ул. Кирова. Трамваи будут ходить до 21.00, движение будет осуществляться по измененной схеме:

Наименование маршрута

Дата

Время

Схема движения

7

Щегловская засека – ст. Металлург

12.09.2018

с 21.00 до 0.00

Депо – ул. Металлургов

13.09.2018

14.09.2018

15.09.2018

16.09.2018

с 22.00 до 0.00

9

ст. Металлург – Московский вокзал

12.09.2018

с 21.00 до 0.00

ул. Коминтерна – ул. Советская – Чулковский мост – Демидовский путепровод – ул. Советская – ул. Коминтерна

13.09.2018

с 22.00 до 0.00

14.09.2018

15.09.2018

16.09.2018

с 22.00 до 0.00

в Депо

10

ст. Металлург – Кондитерская фабрика

12.09.2018

с 21.00 до 0.00

Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – ул. Воздухофлотская – Павшинский путепровод – ул. Коминтерна – ул. Советская – Демидовский путепровод – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе

13.09.2018

с 22.00 до 0.00

14.09.2018

15.09.2018

16.09.2018

с 22.00 до 0.00

в Депо

12

пос. Менделеевский – ул. Штыковая

14.09.2018

15.09.2018

16.09.2018

с 22.00 до 0.00

в Депо

13

ст. Металлург – Красный Перекоп – пос. Менделеевский

12.09.2018

с 21.00 до 0.00

Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – Демидовский путепровод – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп

пос. Менделеевский – пр. Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – Демидовский путепровод – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Болдина – пр. Ленина – пос. Менделеевский

13.09.2018

с 22.00 до 0.00

14.09.2018

15.09.2018

16.09.2018

с 22.00 до 0.00

в Депо

14

пос. Менделеевский – Кондитерская фабрика

14.09.2018

15.09.2018

16.09.2018

с 22.00 до 0.00

в Депо

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:22 0
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Тулаулица Плеханова

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