Тульские трамваи временно изменят схему движения
На двух участках будет проводиться ремонт трамвайных путей.
Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщает, что с 12 по 17 сентября на двух участках будут ремонтировать трамвайные пути. Один из них – на улице Николая Руднева.
Также работы пройдут на ул. Плеханова, на участке от ул. Марата до ул. Кирова. Трамваи будут ходить до 21.00, движение будет осуществляться по измененной схеме:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Дата
|
Время
|
Схема движения
|
7
|
Щегловская засека – ст. Металлург
|
12.09.2018
|
с 21.00 до 0.00
|
Депо – ул. Металлургов
|
13.09.2018
14.09.2018
15.09.2018
16.09.2018
|
с 22.00 до 0.00
|
9
|
ст. Металлург – Московский вокзал
|
12.09.2018
|
с 21.00 до 0.00
|
ул. Коминтерна – ул. Советская – Чулковский мост – Демидовский путепровод – ул. Советская – ул. Коминтерна
|
13.09.2018
|
с 22.00 до 0.00
|
14.09.2018
15.09.2018
16.09.2018
|
с 22.00 до 0.00
|
в Депо
|
10
|
ст. Металлург – Кондитерская фабрика
|
12.09.2018
|
с 21.00 до 0.00
|
Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – ул. Воздухофлотская – Павшинский путепровод – ул. Коминтерна – ул. Советская – Демидовский путепровод – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе
|
13.09.2018
|
с 22.00 до 0.00
|
14.09.2018
15.09.2018
16.09.2018
|
с 22.00 до 0.00
|
в Депо
|
12
|
пос. Менделеевский – ул. Штыковая
|
14.09.2018
15.09.2018
16.09.2018
|
с 22.00 до 0.00
|
в Депо
|
13
|
ст. Металлург – Красный Перекоп – пос. Менделеевский
|
12.09.2018
|
с 21.00 до 0.00
|
Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – Демидовский путепровод – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп
пос. Менделеевский – пр. Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – Демидовский путепровод – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Болдина – пр. Ленина – пос. Менделеевский
|
13.09.2018
|
с 22.00 до 0.00
|
14.09.2018
15.09.2018
16.09.2018
|
с 22.00 до 0.00
|
в Депо
|
14
|
пос. Менделеевский – Кондитерская фабрика
|
14.09.2018
15.09.2018
16.09.2018
|
с 22.00 до 0.00
|
в Депо