Тульские трамваи временно изменят схему движения

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщает, что с 12 по 17 сентября на двух участках будут ремонтировать трамвайные пути. Один из них – на улице Николая Руднева.

Также работы пройдут на ул. Плеханова, на участке от ул. Марата до ул. Кирова. Трамваи будут ходить до 21.00, движение будет осуществляться по измененной схеме: