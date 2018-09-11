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Театр «Эрмитаж» приглашает туляков на открытие сезона
Фото из архива MySlo

Театр «Эрмитаж» приглашает туляков на открытие сезона

В субботу, 15 сентября, там состоится показ спектакля «Наш Антон Павлович Ч.»

Уже в эти выходные тульский театр «Эрмитаж», откроет новый 26-й театральный сезон. Зрителей ждёт несколько премьер, как детских, так и вечерних спектаклей. Постановки, входящие в постоянный репертуар, будут обновлены.

Первым в новом сезоне будет показан спектакль «Наш Антон Павлович Ч…». Это экспериментальная работа труппы театра, в которой предлагается оригинальное прочтение рассказов А. П. Чехова («Критик», «Ночь на кладбище», «Человек в футляре», «Дачники»).

Режиссёр и художник-постановщик Сергей Мазанов постарался донести до зрителя каждое слово, написанное автором рассказов, добавив авторское видение. Одна из уникальных особенностей спектакля – живое музыкальное сопровождение в исполнении струнного ансамбля El Classic.

Спектакль пройдёт 15 сентября на основной сцене театра по адресу: пр. Ленина, д. 85, к.1. Справки по телефонам: 71-67-68, 71-67-33.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:23 +2
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