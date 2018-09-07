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В Туле на ул. Н. Руднева временно запретят движение транспорта

В Туле на ул. Н. Руднева временно запретят движение транспорта

Это связано с ремонтом дороги.

С 12 по 15 сентября в Туле в связи с ремонтом дорожного покрытия и межрельсового пространства по ул. Н. Руднева будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств с 9.00 до 20.00 на участке от ул. Агеева до ул. Станиславского.

Движение транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Трамваи:

 


м-та

Наименование маршрута

Схема движения

12

пос. Менделеевский — ул. Штыковая

Красный Перекоп — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького — ул. Штыковая

пос. Менделеевский — пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького

13

ст. Металлург — Красный Перекоп — пос. Менделеевский

Ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Кр. Перекоп

Ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Болдина — пр-т Ленина-пос. Менделеевский

Автобусы:

55

Ивановские дачи — 12 проезд (Мясново)

ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:09 0
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