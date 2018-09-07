В Туле на ул. Н. Руднева временно запретят движение транспорта

С 12 по 15 сентября в Туле в связи с ремонтом дорожного покрытия и межрельсового пространства по ул. Н. Руднева будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств с 9.00 до 20.00 на участке от ул. Агеева до ул. Станиславского.

Движение транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

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