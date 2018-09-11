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Тульские приставы взыскали штраф с матери несовершеннолетнего нарушителя

Тульские приставы взыскали штраф с матери несовершеннолетнего нарушителя

Подросток был оштрафован на 30 тысяч рублей за езду без водительского удостоверения.

На исполнении в отделе судебных приставов по Богородицкому и Воловскому районам Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с местной жительницы административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Взыскание было назначено после того, как несовершеннолетний сын женщины был задержан за вождение автомобиля без водительского удостоверения.

Учитывая, что ответственность за  несовершеннолетних детей несут родители, штраф был выписан матери нарушителя, однако женщина долгое время уклонялась от его оплаты. После возбуждения исполнительного производства и беседы с приставом-исполнителем женщина выплатила штраф в полном объеме.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:35 +1
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