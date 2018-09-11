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Погода в Туле 12 сентября: ветрено, тепло, небольшой дождь

Погода в Туле 12 сентября: ветрено, тепло, небольшой дождь

Синоптики обещают переменную облачность, атмосферное давление – в пределах нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется переменная облачность.

Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь (менее 1 мм). Ветер ночью южный 4-9 м/с, днем юго-западный, сильный – до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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