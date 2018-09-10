В Тулу прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В течение двух дней святыне смогут поклониться все верующие.

10 сентября в Успенском кафедральном соборе Тулы состоялась церемония встречи мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий поздравил верующих с этим знаменательным событием и рассказал о житии святого.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил представителей Благотворительного фонда имени Равноапостольного князя Владимира, а также участников делегации из Греции, которые доставили в Тулу величайшую святыню.

– Весь христианский мир почитает Спиридона Тримифунтского наравне со святителем Николаем Чудотворцем. Для наших верующих это уникальная возможность прикоснуться к святыне, которая находится на постоянном хранении в Греции. Поздравляю всех православных христиан с этим событием. Желаю вам мира, счастья, радости и всего самого доброго! – сказал Алексей Дюмин.

Председатель Попечительского совета Благотворительного фонда имени Равноапостольного князя Владимира Вячеслав Бабий сообщил, что десница Спиридона Тримифунтского будет пребывать в России до 15 октября. Поклониться святыне можно в 12 городах страны, и Тула среди них.

После торжественной встречи мощи переместили и установили в Успенском кафедральном соборе. Глава региона приложился к деснице святителя.

В течение двух дней святыне смогут поклониться все верующие. Уже сегодня в Тулу прибыли сотни паломников из других регионов.