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В Тульской области ранним утром сгорел Chevrolet Cruze
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области ранним утром сгорел Chevrolet Cruze

К счастью, никто не пострадал.

10 сентября в 4.05 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Шевроле Круз», расположенного в Узловском районе в деревне Волково. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, пожарные приехали на место происшествия в 4.23. Открытое горение было ликвидировано через три минуты.

В результате происшествия автомобиль выгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:11 +2
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Тульская область

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