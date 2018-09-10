В Тульской области ранним утром сгорел Chevrolet Cruze

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

10 сентября в 4.05 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Шевроле Круз», расположенного в Узловском районе в деревне Волково. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, пожарные приехали на место происшествия в 4.23. Открытое горение было ликвидировано через три минуты.

В результате происшествия автомобиль выгорел полностью. Причина пожара устанавливается.