новости
новости
Регистрация
В Туле зверски избили шестерых иностранцев

В Туле зверски избили шестерых иностранцев

Личности злоумышленников сейчас устанавливаются.

В ночь на 10 сентября неизвестные люди жестоко избили шестерых граждан Китайской Народной Республики. Происшествие случилось в поселке Барсуки. Злоумышленники ворвались на территорию производства по пошиву обуви, напали на иностранцев и похитили деньги.

– Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех деталей и обстоятельств случившегося, устанавливаются личности и местонахождение нападавших, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 162 УК РФ.

Как стало известно Myslo, сейчас в больнице находятся четыре человека в тяжелом состоянии.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:01 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
избили иностранцевуголовное делополиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из российских магазинов исчезнет поваренная соль
Из российских магазинов исчезнет поваренная соль
В Тулу прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунтского
В Тулу прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунтского
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.