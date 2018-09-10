В Туле зверски избили шестерых иностранцев

В ночь на 10 сентября неизвестные люди жестоко избили шестерых граждан Китайской Народной Республики. Происшествие случилось в поселке Барсуки. Злоумышленники ворвались на территорию производства по пошиву обуви, напали на иностранцев и похитили деньги.

– Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех деталей и обстоятельств случившегося, устанавливаются личности и местонахождение нападавших, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 162 УК РФ.

Как стало известно Myslo, сейчас в больнице находятся четыре человека в тяжелом состоянии.