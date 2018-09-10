В Туле к мощам Спиридона Тримифунтского выстроилась огромная очередь: видео

Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Прикоснуться к святыне приехали верующие и из других городов Тульской области.

Ранее Myslo писал, что в Тулу прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунтского. В течение двух дней святыне смогут поклониться все верующие.

Отметим, что в Успенский кафедральный собор выстроилась огромная очередь. Несколько сотен верующих приехали в оружейную столицу также и из других городов региона.

Напомним, в связи с тем, что в Туле находятся мощи святителя, 10 и 11 сентября будет ограничено движение транспорта на ул. Менделеевской:

с 6.00 10 сентября до 20.00 11 сентября запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

до 20.00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств; 10 и 11 сентября с 8.00 до 20.00 ограничено движение всех видов транспортных средств.

Верующие считают, что святитель Спиридон помогает в самых разных бедах и скорбях: в болезнях, проблемах с детьми, при финансовых трудностях. Считается, что святитель помогает людям, имеющим материальные проблемы, поскольку сам хорошо знал, что такое бедность. К нему обращаются и за разрешением жилищных проблем и в других нуждах.