новости
новости
Регистрация
В Туле к мощам Спиридона Тримифунтского выстроилась огромная очередь: видео
Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

В Туле к мощам Спиридона Тримифунтского выстроилась огромная очередь: видео

Прикоснуться к святыне приехали верующие и из других городов Тульской области.

Ранее Myslo писал, что в Тулу прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунтского. В течение двух дней святыне смогут поклониться все верующие.

Отметим, что в Успенский кафедральный собор выстроилась огромная очередь. Несколько сотен верующих приехали в оружейную столицу также и из других городов региона.

Напомним, в связи с тем, что в Туле находятся мощи святителя, 10 и 11 сентября будет ограничено движение транспорта на ул. Менделеевской:

  • с 6.00 10 сентября до 20.00 11 сентября запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;
  • 10 и 11 сентября с 8.00 до 20.00 ограничено движение всех видов транспортных средств.
 

Верующие считают, что святитель Спиридон помогает в самых разных бедах и скорбях: в болезнях, проблемах с детьми, при финансовых трудностях. Считается, что святитель помогает людям, имеющим материальные проблемы, поскольку сам хорошо знал, что такое бедность. К нему обращаются и за разрешением жилищных проблем и в других нуждах.

Галерея
Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского, Фото: 1
Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского, Фото: 2
Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского, Фото: 3
Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского, Фото: 4
Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского, Фото: 5
Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского, Фото: 6
Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского, Фото: 7
Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского, Фото: 8
Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского, Фото: 9
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:16 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
очередьмощи Спиридона Тримифунтскогомощи святого

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области пройдет военно-исторический фестиваль «Поле Куликово»
В Тульской области пройдет военно-исторический фестиваль «Поле Куликово»
«Ростелеком» поздравил туляков с Днём города
«Ростелеком» поздравил туляков с Днём города
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.