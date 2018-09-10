новости
новости
Регистрация
В Тульской области пройдет военно-исторический фестиваль «Поле Куликово»
Фото Романа Солопова.

В Тульской области пройдет военно-исторический фестиваль «Поле Куликово»

В программе фестиваля реконструкция сражения на Красном холме, средневековая ярмарка, ремесленные площадки, лекции, конкурсы и многое другое.

С 13 по 15 сентября в Тульской области отпразднуют 638-ю годовщину Куликовской битвы. Организаторы фестиваля — Министерство культуры РФ, Российское военно-историческое общество, правительство Тульской области и Государственный музей-заповедник «Куликово поле» — приготовили для гостей много сюрпризов: историческую реконструкцию битвы, средневековую ярмарку, ремесленные площадки, лекции и мастер-классы.

13 и 14 сентября в деревне Татинки Кимовского района пройдет военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». Все желающие смогут познакомиться с с традициями Руси и Золотой Орды XIII—XIV веков. Фестивальная площадка находится рядом с легендарными бродами, где переправлялись русские ратники по пути к месту сражения.

В этом году в фестивале примут участие порядка 350 представителей военно-исторических клубов и ремесленников из Москвы и Московской области, Саратова и Энгельса, Пскова, Ижевска, Белгорода, Санкт-Петербурга, Иваново и Ивановской области, Казани, Тулы и Тульской области, Великого Новгорода, Воркуты, Пензы, Рязани, Владимира и Владимирской области, Липецка и Чаплыгина, Калуги, Тольятти, Ростова-на-Дону и Ростовской области, Нижнего Новгорода, Воронежской области, Ярославской области, Череповца, Твери и Харькова.

В программе фестиваля – различные конкурсы и состязания: пешие и конные турниры, массовые сшибки — бугурты, соревнования лучников, исторические маневры и игры.

Гости смогут принять участие в конкурсах на лучшую реконструкцию русского и ордынского вооружения и костюма, исторической кухни.

По вечерам в лагере пройдут лекции. В научной программе фестиваля — презентация музея под открытым небом «Богатырская застава» – реконструированная древнерусская крепость XIII века. Еще одно выступление будет посвящено особому виду изобразительных источников по реконструкции Средневековья — православным иконам и фрескам Древней Руси.

Все дни на фестивале будут работать средневековая ярмарка и ремесленные площадки. В этом году здесь можно сделать ювелирные изделия — браслеты и серьги, слепить посуду вручную и на гончарном круге, понаблюдать за работой кузнеца, научиться историчной вышивке и прядению с подвесным веретеном, попробовать сделать разнообразные бусины из стекла.

13 и 14 сентября средневековый лагерь открыт для туристов:

  • 13 сентября — с 15.00 до 18.00;
  • 14 сентября — с 10.00 до 18.00.

В программе 15 сентября: турниры по историческому фехтованию, дефиле исторического костюма, показательные выступления и соревнования конников, выступления студии артистического фехтования «Демисеркль».

Также в этот день с 9.00 до 16.00 будут работать исторические интерактивные площадки.

15 сентября масштабная историческая площадка развернется на территории старейшего мемориала — Красном холме. Здесь зрителей ждет главное действо года — реконструкция средневекового сражения.

Подробная программа праздника — на сайте музея.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:01 +1
Другие статьи по темам
Событие
Куликовская битваистоическая реконструкцияКуликово полефестивальмастер-классыисторический костюмлекции
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле глав округов наградили за добросовестный труд
В Туле глав округов наградили за добросовестный труд
В Туле к мощам Спиридона Тримифунтского выстроилась огромная очередь: видео
В Туле к мощам Спиридона Тримифунтского выстроилась огромная очередь: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.